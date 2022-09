Confessione dell’ex agente di Pamela Prati: “Mentre inventava Caltagirone stava a casa con il fidanzato vero”

Pamela Perricciolo ex agente della showgirl Pamela Prati fa una dichiarazione bomba sulla donna dopo la sua entrata al Grande Fratello. Ecco i dettagli della vicenda.

Sono passati tre anni dallo scandalo mediatico che coinvolse Pamela Prati rea di aver inventato un fidanzamento fasullo con un certo Mark Caltagirone. All’epoca dei fatti, il web, i giornali e tutta la televisione non parlavano altro che delle bugie della Prati manipolata, a detta sua, dalle sue agenti Pamela Pericciolo ed Eliana Michelazzo.

Dopo un po’ di tempo lontano dai riflettori Pamela Parti è tornata sul piccolo schermo grazie alla sua partecipazione al Grande FratelloVip7 scatenando non poche polemiche. Di certo, il programma si occuperà della nebulosa vicenda provando ad indagare su una storia non ancora chiarita ma che ha intrattenuto e anche divertito moltissimo pubblico.

Pamela Pericciolo ha deciso di non rimanere in silenzio ed in seguito all’entrata della showgirl nella casa più spiata d’Italia fa una confessione shock che riguarda la sua ex amica Pamela Prati.

Le dichiarazioni social della Pericciolo

In occasione della prima puntata del Grande Fratello Vip, Pamela Pericciolo ha pubblicato una Instagram Storie davvero rivelatoria che spiega alcuni incredibili retroscena. La donna inizia con alcune riflessioni che non citano esplicitamente la Prati ma sono certamente riferite alla star del Bagaglino.

La Pericciolo afferma: “Ho imparato tanto. Adesso mi manca imparare a non dire le cose in faccia… non ripaga mai… anzi… oggi stranamente mi sento buona e vi do alcuni consigli… Inizio con il più importante… Pensate sempre a voi per primi… Perché molte volte per aiutare gli altri finisce che ci rimettere e non ne vale la pena”.

L’ex agente continua con affermazioni shock dicendo: “Perché qualcuno si mette tre kg di trucco in faccia e va a fare la diva in tv dimenticandosi di chi la copriva in tutto e per tutto… Soprattutto dimenticandosi che mentre inventava un finto fidanzamento stava a casa del suo vero fidanzato. Né vittime, né carnefici”.

Insomma, la Pericciolo lascia intendere che Pamela Prati fosse pienamente consapevole dell’inganno creato ad hoc per le ospitate in televisione e che non fosse per nulla succube delle sue agenti come riferito da lei stessa. Aggiunge, in verità, un altro dettaglio sconcertante: Pamela Prati sarebbe stata addirittura fidanzata con una persona reale mentre architettava lo scandalo mediatico più interessante degli ultimi anni.

Siamo certi che durante la sua partecipazione al reality di Alfonso Signorini la Prati avrà modo di spiegare la sua posizione e il programma farà luce una vicenda dai tratti ancora molto misteriosi.