Forte preoccupazione per i concorrenti del GF: pesanti cedimenti di alcuni Vip

Il grande fratello è iniziato da poco e già si sta dimostrando un banco di prova per i concorrenti del reality. Ecco i primi “cedimenti” dei vip del programma di Alfonso Signorini.

Lunedì 19 settembre è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip, giunto alla sua settima edizione in versione VIP. Il programma condotto da Alfonso Signorini sembra acquisire sempre più successo anno dopo anno grazie anche alla partecipazione di concorrenti interessanti e ricchi di storie personali.

Il programma dovrebbe durare fino a marzo e tenere compagni agli spettatori per ben oltre Natale. Questa è sicuramente un’ottima notizia per il pubblico appassionato al reality più seguito in Italia ma mette a dura prova la forza fisica ed emotiva dei concorrenti costretti ad una difficile convivenza forzata.

Ecco che a pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello alcuni Vip mostrano i primi segni di cedimento destando un po’ di preoccupazione nei loro compagni. Intanto, compaiono già una serie di incomprensioni tra i partecipanti o iniziali antipatie. Per esempio, Sara Manfuso ha manifestato un certo fastidio per il comportamento del giornalista Attilio Romita e ha annunciato che alla prima occasione possibile lo nominerà.

Patrizia Rossetti, invece, così come l’ex Uomini e Donne Luca Salatino sentono già la mancanza dei loro affetti mostrandosi commossi di fronte ai loro nuovi compagni di questa nuova avventura. Adesso si parla di una scenetta, però, anche abbastanza divertente che riguarda una delle concorrenti più chiacchierate.

Ginevra Lamborghini ed il suo “segno”

Stiamo parlando dell’ereditiera Ginevra Lamborghini che a pochi giorni dall’entrata nella casa del Grande Fratello si è resa protagonista di un momento alquanto esilarante. La Lamborghini ha intrattenuto Amaurys Pérez e Attilio Romita con un suono onomatopeico, una sorta di combinazione tra il verso del lupo ed un ornitorinco.

Il gesto della Lamborghini ha suscitato l’ilarità dei suoi compagni che prontamente hanno affermato quanto ci siano: “già piccoli segni di cedimento e siamo solo al secondo giorno…”. È passato così poco ma c’è già qualcuno che subisce un po’ la pressione del Grande Fratello e della lontananza dalla sua famiglia.

Ginevra afferma come quello appena fatto fosse un tipo di messaggio in codice. Ma per chi? C’è qualcuno che la guarda di speciale? O è semplicemente un momento divertente da condividere con gli altri? Intanto, la Lamborghini sembra essere entrata nel cuore di moltissimi italiani per la sua semplicità e genuinità.

Molti utenti del Web, sempre pronti a seguire attentamente il Gf, la danno già per vincitrice anche se stiamo parlando di considerazioni davvero premature tenendo conto che il reality è appena iniziato. Sei lunghi mesi attendono i vip del programma e molte cose possono cambiare.

Siamo certi che, però, Grande Fratello saprà intrattenerle al meglio i milioni di spettatori attaccati al piccolo schermo curiosi di conoscere le prossime mosse dei vipponi.