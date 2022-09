Stéphanie di Monaco, “Fai buon viaggio amore mio”, un dolore immenso per la figlia Camille

Stéphanie di Monaco e sua figlia Camille hanno salutato un componente importante della loro famiglia. La giovane ha condiviso un post su Instagram che ha commosso tutti quanti.

Stéphanie di Monaco e sua figlia Camille hanno salutato per l’ultima volta un pezzo fondamentale della loro famiglia. Una parte importante del loro cuore se n’è andata dopo il lutto improvviso che ha colto la famiglia negli ultimi giorni.

Sorella di Carolina e del principe Alberto di Monaco, Stéphanie è la terza figlia della principessa Grace di Monaco (conosciuta anche come Grace Kelly, celebre attrice). Era con sua madre durante il tragico incidente stradale in cui la donna morì, e aveva solo 17 anni. Rimase gravemente ferita, ma per fortuna sopravvisse.

Ha seguito un corso come stilista d’abbigliamento e ha poi creato una linea di costumi da bagno. A Monaco ha aperto un negozio specializzato in jeans, che tutt’oggi segue in prima persona. Nel 1986 ha intrapreso anche la carriera di cantante. Il successo maggiore lo ebbe con Ouragan.

Stéphanie si è sposata due volte. La prima è stata con Daniel Ducruet, nel 1995, dal quale ha divorziato soltanto un anno più tardi. Dalla loro unione sono nati Louis e Pauline. Nel 1998 ha avuto un’altra figlia, Camille, con l’ex guardia del corpo Jean Raymond Gottlieb. Nel 2003 si è sposata con Adans Lopez Peres, un artista circense portoghese; i due hanno divorziato nel 2004.

Grazie all’unione con Peres è diventata presidente del Circo internazionale di Monte Carlo, e ha supportato la fondazione di molte scuole di circo. Per la sua attività in questo ambito è stata soprannominata “la Principessa in roulotte”, poiché ha sempre seguito il tour degli spettacoli con la sua roulotte.

Stéphanie di Monaco piange la perdita con Camille

Stéphanie e Camille sono molto legate. La giovane, che oggi ha 23 anni, somiglia molto a sua nonna Grace Kelly, dalla quale ha ereditato bellezza ed eleganza. La ragazza è molto attiva sui social, sia su Instagram che su TikTok. Camille lavora come Marketing Executive per il night club Monegasque, e ha fondato “Be Safe Monaco”, un’associazione no-profit per la prevenzione di incidenti stradali causati dall’alcol.

La giovane Camille e sua madre hanno dovuto affrontare una grave perdita che le ha scosse molto. Sui social la ragazza ha condiviso tutto il suo dolore per Jimmy, uno dei suo cani, che ha dovuto salutare per l’ultima volta.

“Tu eri, sei, sarai per sempre il mio raggio di sole più luminoso e ora sarai la mia stella più luminosa. Buon viaggio amore mio. Grazie di tutto. Mi manchi già” ha scritto su Instagram, e i fan l’hanno subito supportata. Anche la mamma Stéphanie era molto legata all’amico a quattro zampe.