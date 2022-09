Pamela Prati al GF Vip: tutto sulla soubrette, dalle sue origini in Tv al “caso Mark Caltagirone”

Pamela Prati storica star del Bagaglino è entrata nella casa del Grande Fratello VIP 7 ma qual è stato il suo percorso negli anni.

Come tutti ricordano Pamela Prati è stata una delle soubrette principali del Bagaglino, programma di culto di Mediaset che richiamava un po’ l’avanspettacolo e il cabaret con una successione di sketch comici e, appunto, esibizioni di ballerine, soubrette e cantanti che diventarono iconiche. Ma cosa sappiamo di Pamela Prati? Di lei non si parlava dai tempi di Mark Caltagirone e del clamoroso caso di truffa ad esso legato. Vi raccontiamo tutto quello che sappiamo.

Innanzitutto partiamo dal nome, Pamela Prati è il nome d’arte di Paola Pamela Pireddu e come potrete intuire dal nome è di origine sarda, precisamente di Ozieri in provincia di Sassari dove è nata nel 1958. La donna, come ha più volte raccontato, ha avuto un’infanzia molto difficile, era orfana di guerra, questo comportò per la piccola Pamela il dover crescere in un collegio di suore.

Raggiunta la maggiore età si trasferì a Roma dove viveva la sorella maggiore. La sua vita professionale in quel periodo non aveva molto a che fare con lo spettacolo poiché lavorava come commessa in un negozio di abbigliamento. Poi, come spesso capita, un fotografo la notò e fu così che partì la sua carriera di modella.

Era l’alba degli anni Ottanta quando Pamela Prati iniziò la sua carriera di attrice nelle così dette Commedie sexy e proprio in quegli anni posò nuda per la copertina italiana di Playboy e fu proprio nel 1980 che venne eletta Playmate dell’anno. Fu però nel 1987 che iniziò a lavorare con Pier Francesco Pingitore, il regista nonché autore del Bagaglino.

Agli inizi degli anni Novanta, invece, passò al timone di La sai l’ultima? Affiancata da Pippo Franco. Altri programmi ai quali prese parte e che costituivano il meglio della Tv anni Novanta furono: Scherzi a parte, Re per una notte e Sotto a chi tocca. Agli inizi del Duemila invece fu anche coach di Amici e opinionista a L’isola dei famosi.

Pamela Prati e l’approdo al Grande Fratello Vip 2022

Innanzitutto va precisata una cosa importante, questa non è la prima volta di Pamela Prati al Grande Fratello Vip, perché aveva già partecipato all’edizione del 2016 che al tempo era la prima edizione. Purtroppo in quella occasione Pamela Prati violò il regolamento più volte e per questo fu eliminata. Oggi è tornata nella casa del Grande Fratello anche, sembra, per riscattarsi dopo l’infelice episodio della truffa e di Mark Caltagirone.

Per quanto riguarda la sua vita privata, a Pamela Prati sono stati attribuiti diversi flirt: Kabir Bedi, Sandy Marton, Richard Gere, Max Bertolani e Franco Causio. Ciro Quaranta, fra questi, sembra essere quello certo della lista. Non dimentichiamo però il matrimonio con l’imprenditore argentino Daniel Sebastian Jabir e il rapporto di otto anni con Francesco molto più giovane di lei. Oggi Pamela Prati è single.

Purtroppo negli ultimi anni Pamela Prati è stata ricordata soprattutto per il caso di Mark Caltagirone, il finto fidanzato che avrebbe dovuto sposare ma che alla fine si scoprì essere un’invenzione. A dicembre 2018, infatti, Prati annunciò ufficialmente il matrimonio con questo imprenditore di cui però non si sapeva nulla, non si conosceva neppure il volto.

La cosa come tutti ricorderanno è andata avanti per mesi fin quando durante un’intervista a Verissimo, Pamela Prati fu smascherata e, infatti, lasciò improvvisamente lo studio. Seguì una tempesta mediatica importante con relativi commenti sui social e derisioni di ogni tipo. Fu solo a maggio 2020 che Pamela Prati disse la verità, Mark Caltagirone non era mai esistito e lei era stata plagiata dalle sue due manager Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo.