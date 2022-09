Quanto guadagna Oretta Berti al GF Vip? Svelato il cachet di ogni puntata

La celebre cantante Orietta Berti, passata dalla Rai alla Mediaset, svela i suoi guadagni come opinionista del Grande Fratello. Sulla rete di Piersilvio Berlusconi ci sarà anche uno show dedicato ai suoi sessant’anni di carriera.

Il Grande Fratello vip è arrivato alla sua settima edizione e ha scelto le sue nuove opinioniste: Sonia Bruganelli, confermata dall’anno precedente, e la grande cantante Orietta Berti. Dopo una lunga esperienza con Fabio Fazio su Rai Tre, la Berti ha deciso di approdare a Mediaset nell’inedito ruolo di opinionista del reality più seguito di Italia.

La scelta ha stupito molte persone e in tanti si sono chiesti le motivazioni dell’abbandono del programma Che tempo che fa di Fazio.

Adesso Dagospia rivela il cachet della cantante, cifre che lasciano sotto choc moltissimi ammiratori della Berti. Comunque, come da lei stessa ammesso, la donna ha accettato il ruolo di opinionista proprio per soldi, poiché il compenso dato dal Grande Fratello è davvero strabiliante.

Stando alle nostre fonti, per vestire i panni dell’opinionista nel reality di Canale 5 intascherebbe 10 mila euro a puntata. Queste sono le cifre dichiarate da Roberto D’Agostino direttore di Dagospia, somme che dimostrerebbero un guadagno incredibile da parte di Orietta Berti.

C’è da tenere conto che il Grande Fratello Vip7 durerà con molta probabilità fino a marzo, per cui è possibile immaginare quanto Orietta Berti si arricchirà con il passare dell’edizione.

Le dichiarazioni di Orietta Berti

La cantante senza mezzi termini ha rivelato le motivazioni dell’abbandono della Rai. Ecco cosa ha detto: “Soldi. Tanti – aveva dichiarato Orietta in un’intervista a Il Messaggero –. E oltre al ruolo da opinionista al “Grande Fratello Vip” anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i 60 anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall’uscita del primo 45 giri, “Non ci sarò/Franchezza”. Era il 1962”.

Orietta Berti avrà anche la possibilità di festeggiare i suoi lunghi anni di carriera grazie ad uno show interamente dedicato a lei e alla sua musica. I dettagli dello spettacolo devono essere ancora decisi ma, con sicurezza, possiamo dire che avrà un grande successo di pubblico.

Orietta Berti, quindi, sta vivendo un momento magico dal punto di vista lavorativo reinventandosi in nuovi ruoli, ma mai abbandonando il suo primo amore: la musica. Al suo fianco ha sempre la sua famiglia, il suo caro marito Osvaldo, l’uomo a cui ha dedicato gran parte delle sue meravigliose canzoni.