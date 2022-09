Gabriel Garko vuota il sacco sull’Arcuri: “Ero talmente nauseato quando…” | La sconvolgente confessione

Garko vuota il sacco e racconta tutto sulla relazione con l’Arcuri. Tra momenti di nausea e un amore che cresceva nel tempo, la confessione lascia tutti senza parole. Vediamo cosa ha detto esattamente.

Gabriel Garko, la verità sulla relazione con l’Arcuri

Gabriel Garko è sicuramente uno degli attori più apprezzati nel panorama italiano. Protagonista di diverse fiction, è entrato nel cuore dei telespettatori per la sua bellezza e per le sue capacità di interpretazione.

Negli anni, poi, si è fatto conoscere anche come persona e non solo come attore. È sempre stato estremamente riservato sulla sua vita privata, soprattutto per quanto riguardava l’amore.

Un giorno, però, ha fatto coming out da Alfonso Signorini durante una prima serata del Grande Fratello Vip, e da quel momento il pubblico ha potuto conoscere il vero Dario Gabriel Oliviero (nome di battesimo).

A proposito di relazioni amorose, Garko è stato per diversi anni con Manuela Arcuri prima di fare coming out. Una relazione che è durata nel tempo e che, dopo la confessione, ha fatto interrogare in molti sull’autenticità del rapporto.

L’attore ha finalmente vuotato il sacco e chiarito tutto, entrando nei dettagli della loro relazione. Durante un’intervista a Live – Non è la D’Urso, il programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, Gabriel ha raccontato quanto fosse vero e reale il rapporto con l’Arcuri, confessando che lui ne era davvero innamorato.

I due si sono conosciuti sul set de “Il peccato e la vergogna” e hanno approfondito lontano dai riflettori il loro rapporto, che poi è diventato a tutti gli effetti un amore.

Garko ha fatto di tutto per tenere riservata la loro relazione e tutelarla da eventuali gossip e speculazioni. Alcuni giornali, intanto, davano notizie di fidanzate con cui lui, in realtà, non era mai stato. Era come se vivesse una vita parallela.

A proposito di questo, l’attore ha confessato: “Ero talmente nauseato che andavo sui giornali per le mie storie finte che ho sempre protetto quelle vere. A me lei piaceva tanto. Non me lo ricordo perché ci siamo lasciati. Avere una relazione quando sei sotto i riflettori non è semplice”.

Insomma, sembra che per Garko non sia stato affatto facile gestire la relazione con l’Arcuri, con i media in caccia di notizie sul suo stato sentimentale.

La loro storia è finita e dopo la confessione al Grande Fratello, Gabriel può vivere pubblicamente la sua sessualità. Di recente, ha avuto una relazione con Gabriele Rossi, ma il loro rapporto è giunto al termine.

Attualmente è fidanzato con Mattia Emme e i due sono felicemente innamorati, come si può constatare dalle numerose paparazzate che ritraggono i due nella loro vita milanese.