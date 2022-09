Sapete qual era il lavoro di Benedetta Rossi prima di diventare famosa? È incredibile

Benedetta Rossi è una delle food blogger più conosciute in Italia. Volto noto anche della tv prima di questo lavoro faceva tutt’altro. Siete curiosi di saperne di più? Ecco la verità sulla vicenda.

Benedetta Rossi ha ricevuto negli ultimi anni sempre di più il plauso del pubblico che riconosce in lei delle grosse capacità culinarie oltre che di comunicazione. La sua carriera in cucina è iniziata con il blog “Fatto in casa da Benedetta” che, proprio grazie al successo ottenuto, si è evoluto in un programma televisivo con protagonista il volto di Benedetta.

Benedetta Rossi è stata in grado di combinare un linguaggio semplice ad una cucina particolare e caratteristica capace di mischiare il gourmet con le tradizioni della nonna. Ci sono moltissimi ammiratori che seguono costantemente tutte le ricette della Rossi che nel frattempo è diventata anche autrice di parecchi libri. C’è molta curiosità di scoprire qual era la vita di Benedetta prima dell’approdo su Internet e successivamente in televisione. Indaghiamo, allora, sul passato di Benedetta Rossi.

La vita di Benedetta

Benedetta nasce e cresce a Porto San Giorgio in provincia di Fermo dove inizia i primi passi nella cucina grazie a sua mamma e nonna che osserva attentamente rubandone i segreti culinari. Benedetta Rossi sposa suo marito nel 2009 è proprio con lui che decide di aprire un blog sul web chiamato infatti “Fatto in casa da Benedetta” all’interno del quale sperimenta nuove ricette da consigliare ai suoi utenti.

Il blog acquista sempre più successo ed è per questo che FoodNetwork le offre un programma in televisione che va in onda sul canale 32. Grazie all’aiuto di Marco Gentili, suo marito, ha trovato il coraggio di mettere in pratica le sue passioni e far sì che queste diventassero un vero e proprio business. Con l’uomo, infatti, ha costruito una famiglia bellissima e di recente hanno rinnovato le promesse alle Hawaii.

Insieme all’attività di food blogger e presentatrice, Benedetta Rossi ha accompagnato anche quella di autrice scrivendo libri best seller editi da Mondadori, tra cui “Fatto in casa da Benedetta 1-2″e “La cucina di casa mia” nel 2018. Tutti si domandano, quindi, quale sia il passato di Benedetta Rossi prima di approdare al mondo della televisione.

Secondo un’intervista rilasciata proprio dalla stessa Benedetta Rossi, la donna avrebbe rivelato il suo lavoro passato al Corriere della Sera dichiarando: “Avevamo ristrutturato il nostro casale e avevamo cominciato a produrre saponi che vendevano su Internet”.

Insomma, Benedetta lascia intendere come il legame tra marito e moglie sia stato sempre una chiave vincente poiché anche prima di intraprendere il business nel mondo del food i due avevano già avuto modo di collaborare insieme seppur in un’attività di diversa natura.

Benedetta Rossi ormai ha raggiunto un punto davvero strepitoso grazie a programmi seguitissimi, ammirati da molti e a ben 3,4 milioni di follower su Instagram.