Uomini e Donne, violenta reazione in studio tra Tina Cipollari e Pinuccia. Partono le querele

Una situazione davvero surreale quella accaduta nelle ultime puntate di Uomini e Donne, tra Tina Cipollari e la dama Pinuccia non scorre buon sangue ma dopo l’ultima aggressione sono partite le querele.

In una delle ultime puntate di Uomini e Donne è successo davvero l’impensabile, siamo ormai abituati da anni a vedere durante la trasmissione accesi sconti e litigi di cuore, ma questa volta la situazione si è davvero surriscaldata.

Tina Cipollari, che ha già di per sé un bel carattere dirompente, ha perso definitivamente le staffe dopo quello che le è stato detto dichiarando che sarebbero arrivate addirittura delle querele, nelle mire della famosa opinionista proprio la dama Pinuccia che ha perso completamente il controllo.

Nel frattempo, sempre durante il dating show Riccardo Guarnieri ha confessato di essere attratto da Federica Aversano il tutto dopo una pesante lite come sempre con Ida Platano, per essere ricominciato da poco, il programma capitanato da Maria De Filippi ha già messo la quinta con le emozioni forti.

Lo scontro violento tra Tina Cipollari e Pinuccia

Il tutto è successo durante una delle ultime puntate di Uomini e Donne, ormai rientrato a pieno regime nelle sue dinamiche di coppia, infatti proprio in trasmissione sono state presentate due nuove troniste Lavinia e Federica Aversano, a metterci lo zampino, ovviamente Maria De Filippi che ha prontamente fatto notare come il cavaliere Guarnieri abbia sempre elargito complimenti alla tronista.

La donna però, ha immediatamente controbattuto che per quanto lusingata, il comportamento nell’uomo nei confronti di Ida non le è affatto piaciuto e di conseguenza non è una persona di cui si sente di potersi fidare, quando a fare da eco è stata anche Lavinia, dichiarando che il comportamento non è stato dei più felici è scoppiato il putiferio.

La Platano è rimasta senza parole davanti alle parole del cavaliere che affermava con certezza di non aver fatto nulla per portarsi dietro quella nomea di persona poco affidabile, ma come tutti sappiamo, quello che è successo l’anno scorso lascia pochi dubbi, la dama bresciana aveva confessato a Riccardo il desiderio di tornare insieme ma a oggi lui dichiara che non lo aveva inteso in modo romantico.

La trasmissione a quel punto si trasforma nella commedia dell’assurdo, visto che chi segue il programma ha potuto vedere e sentire tutto e una ammissione del genere è davvero poco credibile.

A questo punto le polemiche sono implacabili ed è proprio in questo ‘atto’ che entra in gioco Pinuccia, viene mostrato il video dell’appuntamento con Alessandro Rausa al concerto di Vasco Rossi, proprio in questa occasione la Cipollari fa notare che la dama di vigevano sembra sempre annoiata e infastidita oltre al fatto che il cavaliere le ha detto per l’ennesima volta che non ricambia i sentimenti d’amore ma la vede come una bella amicizia, quindi di lasciar perdere.

Parole che scatenano la furia funesta di Pinuccia la quale inizia a insultare l’opinionista romana, tra le due ci sono diversi conti in sospeso, tanto che le parole della dama non vengono ben gradite dalla Cipollari che la minaccia di querela.