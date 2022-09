È finita malissimo per Katia Ricciarelli, situazione sfuggita di mano fino alla violenza | foto

Una situazione davvero al limite quella vissuta da Katia Ricciarelli che non ha saputo reggere lo stress emotivo arrivando ad alzare le mani.

Tutti noi abbiamo imparato a conoscere Katia Ricciarelli in questi anni grazie alle sue partecipazioni ai diversi reality dove si è messa a nudo mostrandoci le diverse sfaccettature della sua personalità, per molti è stata una gradita scoperta, ma in tanti casi si è ritrovata nell’occhio della bufera proprio perché ha un caratterino niente facile.

Quello che tutti hanno apprezzato della famosa cantante lirica è il sapersi mettere in gioco in qualsiasi situazione senza mai tirarsi indietro, ma un fatto in particolare l’ha portata a scoppiare in un fiume di lacrime, ecco cos’è successo.

Durante la trasmissione che vede al timone Enrico Papi la Ricciarelli ha fatto il suo ritorno in televisione, ma quello che è successo non l’ha messa sotto una buona luce, infatti si è mostrata molto agitata, ha perso completamente le staffe mettendosi a piangere e arrivando addirittura alle mani. Una scena che ha lasciato i telespettatori frastornati, ma cos’è successo a Katia?

La terribile situazione che ha visto coinvolta Katia Ricciarelli

Come sappiamo Enrico Papi ha preso il timone di uno dei programmi televisivi di Canale 5 che da molti anni porta un sorriso nelle case degli italiani, Scherzi a Parte, e tra le vittime della trasmissione c’è stata proprio lei Katia Ricciarelli, ma la donna non ha preso particolarmente bene lo scherzo e la sua reazione è stata incandescente, un motivo in particolare ha tirato fuori dalla famosa cantante una rabbia incontrollabile, quando lo scherzo ha toccato il suo cagnolino Ciuffy.

Lo scherzo alla Ricciarelli è finito molto male

Tutto è iniziato quando a Katia Ricciarelli è stato chiesto di realizzare un servizio fotografico dove il tema principale erano i Vip e gli animali, lo scherzo si teneva all’interno di un hotel dove la soprano si è recata, in questo spazio era presente anche un’altra donna dai capelli biondi che ha iniziato a parlare male del cane della Ricciarelli dicendo che era molto maleducato, molesto e addirittura aveva ingoiato degli orecchini particolarmente costosi.

Katia ha iniziato a reagire davvero male a tutta questa situazione dicendo che il suo cane non era affatto così, ma ovviamente lo scherzo era fatto apposta perché lei ci cascasse in pieno, così la pantomima e proseguita per finire nel peggiore dei modi.

La corsa in clinica veterinaria

Katia Ricciarelli è andata del tutto fuori di testa quando ad un certo punto si sono dovuti recale in una clinica veterinaria con il suo cagnolino Ciuffy ormai ampiamente accusato, nonostante la ex moglie di Pippo Baudo continuasse a negare fermamente l’accaduto la questione è proseguita facendo innervosire Katia a tal punto da iniziare a perdere la ragione.

La tensione era palpabile finché la famosa cantante non è passata all’azione, spintonando la donna e tirandole violentemente i capelli, la sua ira era incontrollabile lanciando addosso all’altra una bottiglia d’acqua.

Come se non bastasse, ad un certo punto lo scherzo ha preso una piega ancora peggiore, quando hanno riferito a Katia che il suo adorato cagnolino era stato rapito, in quel momento non ha più retto allo stress ed è scoppiata a piangere, per fortuna a quel punto Enrico papi le ha svelato che si trattava ‘solo’ di uno scherzo. Un brutto momento quello passato da Katia Ricciarelli.