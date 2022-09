Flavio Insinna, lacrime e dolore in tv: “Sarai sempre con noi” | la commovente dedica

Flavio Insinna ha commosso tutta Italia ricordando un grande volto della nostra televisione. Con le lacrime agli occhi ha dichiarato: “Sarai sempre con noi”.

Nessuno si aspettava parole così cariche di sentimenti, che hanno inevitabilmente emozionato tutto il pubblico. Vediamo cosa è successo esattamente.

Flavio Insinna è un attore, conduttore televisivo e showman italiano conosciuto per la conduzione del quiz televisivo L’eredità e per la sua partecipazione alla fiction Don Matteo.

Oltre a questo, Insinna ha preso parte ad Affari tuoi nel ruolo di conduttore e in veste di giurato nel programma Il cantante mascherato, condotto da Milly Carlucci. La sua carriera inizia come attore al cinema nel 2000, per poi passare alla conduzione televisiva, dove avrà maggior successo.

Una carriera costellata di successi e qualche caduta di stile, che lui stesso ricorda con rammarico, come quella avvenuta durante Affari tuoi. Il conduttore, infatti, è stato accusato di aver trattato male concorrenti e parte dello staff. Insinna è tutt’ora molto amareggiato per via dell’accaduto e non perde occasione di scurarsi per il suo comportamento.

Recentemente, durante lo spettacolo Tutti a scuola in onda su Rai 1, Insinna ha pronunciato una frase che ha smosso gli animi degli italiani. Parole dolci per ricordare un collega scomparso che gli ha dato tanto e gli ha permesso di sfondare nel panorama televisivo italiano.

Flavio Insinna ricorda l’amico Fabrizio Frizzi

Durante la puntata del 16 settembre, in occasione dello spettacolo che inaugura l’anno scolastico, ha detto riferendosi a Fabrizio Frizzi: “Sarai sempre con noi”.

Le prime edizioni di Tutti a scuola, infatti, erano condotte proprio dallo stesso Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018. “Lui è una persona straordinaria. Se sono qua è per lui”, dichiara Insinna, che deve parte della sua carriera a Frizzi, visto che fu uno dei primi a notare in lui le doti che l’hanno reso nel tempo un conduttore di successo.

Le parole del conduttore durante Tutti a scuola hanno smosso gli animi e fatto fare un tuffo nel tempo, ricordando un grande professionista che oggi non è più tra noi, ma il cui ricordo rimarrà sempre vivo. Ecco cosa ha detto esattamente Flavio Insinna:

“Oggi non saremmo qui, se per tanti anni Fabrizio non avesse curato con grande passione questo programma”.

Questo non è stato l’unico omaggio che Insinna ha voluto fare all’amico scomparso: infatti, non è la prima volta che il conduttore coglie l’occasione per ricordarlo e ringraziarlo per aver creduto in lui fin da subito.