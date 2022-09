Francesco Totti, “300 mila euro”, affronto diretto a Ilary. Dopo la separazione la ‘follia’

Francesco Totti non si perde d’animo e, anzi, non bada a spese: l’ex calciatore ha speso 300 mila euro per qualcosa di molto particolare.

Francesco Totti non si lascia abbattere dalla separazione e, anzi, si rifà con un bell’acquisto costato ben 300 mila euro. Un prezzo molto alto, soprattutto per quello che ha acquistato; d’altronde ora che è solo (o quasi) può permettersi di togliersi qualche sfizio.

Continua la soap opera con protagonisti Totti e Blasi, l’ex coppia più famosa del mondo dello spettacolo. Non passa giorno che non escano notizie sui due, indiscrezioni, attacchi e frecciatine. Entrambi erano partiti con la buona volontà di non creare un caos mediatico, ma man mano le cose stanno venendo fuori.

La separazione non sarà delle più tranquille, soprattutto dopo l’intervista rilasciata da Totti. Le sue parole al Corriere della Sera raccontano di un tradimento da parte di Ilary e della sua delusione nel non essere riuscito a riavvicinarsi a lei. La crisi è cominciata durante il suo ultimo anno come calciatore, quando l’ormai ex moglie non lo ha supportato come lui avrebbe voluto.

Quando si sono resi conto che le cose non potevano più funzionare, entrambi hanno deciso di mantenere il segreto e le apparenze. Avrebbero potuto frequentare chiunque volessero, ma ad una condizione: non dovevano farsi scoprire.

Così Totti ha conosciuto Noemi Bocchi, durante una partita di padel, ed è scattata la scintilla: i due hanno cominciato a frequentarsi a dicembre scorso, e per un po’ sono riusciti a sfuggire ai paparazzi. Alla fine, poco prima dell’annuncio della separazione, qualcuno li ha beccati e la notizia è circolata in men che non si dica.

Oggi i due sono molto affiatati, tanto che l’ex calciatore ha presentato i suoi figli alla nuova compagna, e lei ha fatto la stessa cosa. Quella che sembrava solo una forte passione si è rivelata in realtà una seria storia d’amore.

Francesco Totti si toglie uno sfizio

L’ex calciatore ha ceduto a una delle sue più grandi passioni dopo il calcio e ha deciso di togliersi uno sfizio solo per sé. Qualcosa che, apparentemente, non faceva da tempo. Un modo per dimostrare a Ilary di essere di nuovo felice?

Oltre al pallone, Totti è appassionato di auto di lusso. Proprio per una di queste ha speso la bellezza di 300 mila euro: si tratta di una Lamborghini Urus. Questo modello di base costa 230 mila euro, ma l’ex calciatore non ha badato a spese e ha aggiunto molti optional.

La nuova vettura è un SUV estremo che richiama le linee delle auto sportive. Un vero gioiellino che Totti ha voluto acquistare per sfoggiare lungo le strade di Roma.