Fabrizio Frizzi, “L’avevo perso…”, dopo tanti anni arriva la confessione difficile

A distanza di anni dalla dipartita del compianto presentatore Fabrizio Frizzi, arriva una confessione sulla sua vita personale. Ecco cosa sta succedendo.

Fabrizio Frizzi è stato uno dei presentatori più importanti ed apprezzati della televisione italiana. Amato per la sua gentilezza e per la sua passione, Frizzi è venuto a mancare ormai tanti anni fa, a marzo 2018. La notizia della sua morte ha sconvolto l’Italia, abituata a vedere il presentatore ogni giorno nel suo programma di punta, “L’eredità”.

Frizzi non solo era un ottimo conduttore ma era una persona bellissima e il suo ricordo è ancora vivo nella memoria dei colleghi e di tutti gli spettatori italiani. L’uomo è diventato famoso negli anni ’80 e molti lo associano alla conduzione, durata per svariati anni, dello storico programma “Miss Italia”.

L’uomo è stato al timone de “L’eredità” per un bel perdiodo fino a quando un malore non lo ha portato via. Frizzi ha lasciato sua moglie Carlotta Mantovan e una figlia di cinque anni, Stella le quali, però, hanno ricevuto l’affetto degli amici più cari del conduttore come Carlo Conti, Amadeus e Magalli.

Prima di Carlotta con la quale è convolato a nozze nel 2014 dopo una lunga frequentazione ha avuto un’importante relazione con la presentatrice Rita dalla Chiesa. I due si sono sposati nel 1992 e sono stati marito e moglie fino al 1998 ma il divorzio ufficiale è arrivato nel 2002.

All’epoca la relazione tra Fabrizio e Rita Dalla Chiesa fece scalpore a causa della forte differenza d’età, ma tra i due personaggi dello spettacolo nessuna polemica avrebbe potuto scalfire un rapporto così puro.

Le parole di Rita Dalla Chiesa

Si tratta di un rapporto, quello tra la storica conduttrice di Forum e Frizzi, così profondo da durare ben oltre la separazione. I due, infatti, sono rimasti ottimi amici e hanno condotto svariati programmi insieme. Dopo aver appreso la terrificante notizia della morte di Fabrizio, Rita fu colpita da un dolore inimmaginabile: aveva perso uno delle persone più care della sua vita.

D’altronde Rita e Fabrizio si conoscevano da un bel po’ di tempo, sin da quando i loro sguardi si erano incrociati negli studi Rai per lo show Pane e Marmellata. Da allora sono diventati l’uno il supporto dell’altro. Rita Dalla Chiesa ricorda in un’intervista il periodo difficile della separazione con Fabrizio.

Ecco il suo racconto onesto di quei momenti molto tristi: “Quando hai vissuto un amore così grande, così bello, non può che bastare un piccolissimo problema per rovinare tutto. Sicuramente il nostro rapporto è finito perché alcune cose le ho sbagliate anche io”.

“All’epoca cominciavo a intuire che ci fosse qualcosa che si stava un po’ rompendo, e infatti avrebbe dovuto consegnarmi in diretta una rosa e dirmi “ti amo”, ma lo fece con esitazione. Lì capii che l’avevo perso”.

Nonostante tutto i due hanno continuato a volersi bene fino a quando, purtroppo Fabrizio è venuto a mancare lasciando un vuoto in tutti noi.