Alberto Matano innamorato: chi è Riccardo Mannino, il marito avvocato?

Conosciamo meglio il marito del conduttore Rai Alberto Matano. Ecco chi è Riccardo Mannino, l’uomo con cui Matano condivide la vita da quindici anni.

L’undici giugno di quest’anno il celebre conduttore Rai Aberto Matano è convolato a nozze con il suo storico compagno Riccardo Mannino. Al lieto evento hanno partecipato una parata di vip, accorsi per celebrare un amore lungo quindici anni.

I due si sono sposati nella favolosa cornice di un lussuoso resort a Labico, vicino Roma. La sorpesa più grande è stata, però, la presenza della grande amica di Matano, Mara Venier. La conduttrice ha addirittura celebrato la cerimonia facendo commuovere tutti gli invitati, già profondamente emozionati nell’assistere al coronamento del sogno d’amore del loro amico.

A detta di Alberto Matano la vita con suo marito Riccardo è bellissima. I due si sarebbero messi insieme ufficialmente dopo un anno di conoscenza e dopo aver superato un po’ di generale timidezza. Chi è, quindi, Riccardo Mannino? Conosciamo meglio l’uomo che ha fatto perdere la testa al conduttore della Vita in Diretta.

Riccardo Mannino: età, professione, hobby…

Riccardo Mannino è il compagno di Alberto Matano da ben quindici anni. Dopo questa lunga frequentazione i due hanno deciso di consolidare il rapporto con un matrimonio da sogno in un resort nei pressi Roma. Di lui sappiamo che ha 55 anni e che è un noto avvocato nella Capitale.

L’uomo sarebbe, inoltre, un fervente ambientalista e per questo per spostarsi in città usa spesso la bicicletta. Mannino pare avere numerosi hobby tra cui lo sport e la natura. Di fatti, l’avvocato cassazionista si reca di frequente sulle Dolomiti per sciare e ama molto la palestra.

Come suo marito Alberto Matano ha frequentato la Sapienza a Roma laureandosi appunto in Giurisprudenza. A proposito del primo incontro tra il giornalista e Riccardo, Matano racconta in un’intervista a R101: “Ho visto Riccardo una sera in un ristorante, una persona al tavolo con me lo conosceva e poi ci siamo rincontrati varie volte, a un certo punto ci siamo rivisti la terza volta e io ho detto: “Adesso gli parlo”.

Il primo passo l’ho fatto io, poi quando ci siamo conosciuti eravamo entrambi impegnati quindi ci sono stati dei mesi di passaggio e poi dopo un anno ci siamo messi insieme”.

Si tratta di un amore bellissimo e secondo le parole di Alberto lui avrebbe capito subito che Riccardo sarebbe diventato suo marito. Un matrimonio il loro davvero da favola nella tenuta di Antonello Colonna al cospetto di numerosi personaggi dello spettacolo. L’undici giugno c’erano: Rocio Munoz Morales, Claudio Santamaria e Francesca Barra, Rita Dalla Chiesa, Eleonora Daniele, Giulio Tassoni, Francesca Fialdini per dirne alcuni.

A completare il quadro di un giorno già perfetto ci ha pensato Mara Venier che con le sue meravigliose parole ha celebrato le nozze dei suoi cari amici Riccardo e Alberto.