Pamela Prati e Marco Bellavia si sono nascosti per non farsi vedere. Succede proprio nella notte

Dopo la diretta della puntata del Grande Fratello Vip è ormai chiaro che una delle coppie più chiacchierate è quella formata da Pamela Prati e Marco Bellavia, ma così successo quando si sono nascosti?

Siamo sono agli inizi di questo lungo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia con la nuovissima edizione del Grande Fratello Vip 7 che già iniziano a farsi avanti alcuni interessanti retroscena e possibili amori che terranno i telespettatori incollati al televisore.

Molti dei concorrenti non hanno ancora dato il meglio di sé, forse scegliendo di mantenere un profilo basso per poi scoprire le proprie carte in un secondo momento, se il gioco glielo permettere, altri invece hanno scelto la strategia di dare subito spettacolo, tra questi abbiamo potuto subito notare Pamela Prati, una delle concorrenti tra le più attese e chiacchierate di questa edizione.

Ricordata recentemente per la sua incredibile quanto grottesca storia con il finto fidanzato Marc Caltagirone, finita in un dramma mediatico e non solo, adesso la bella Pamelona nazionale sta puntando gli occhi su un altro Marc-o in carne e ossa questa volta, stiamo parlando ovviamente di Marco Bellavia.

Seppur in questo momento con ci siano state confessioni, quello che è certo è che l’ex conduttore televisivo ha un palese interesse per Pamela, ma non stiamo parlando di un flirt nato nella casa in questa settimana, bensì di una storia che si perde nei meandri del tempo, infatti Bellavia ha confessato di provare attrazione per la Prati da vent’anni.

Una rivelazione che ovviamente non è passata inosservata diventata ben presto oggetto di discussione nella diretta del programma, anche lo stesso padrone di casa, Alfonso Signorini, ha tirato fuori dal cilindro una chicca che ha mandato tutti in visibilio, un messaggio che Bellavia ha scritto alla Prati nel lontano 2016 di cui lei però non sapeva nulla. Marco Bellavia al tempo scrisse alla Prati su Instagran, “Bella che sei, sei sempre più bella. Ci siamo conosciuti anni fa a Mediaset. Adesso sei il top. Tanti complimenti, volevo dirtelo”.

Pamela Prati e Marco Bellavia, le parole di lui non lasciano dubbi su quello che è successo

Proprio la Prati ha confessato che le piace essere corteggiata e non disdegna le attenzioni di Bellavia, dall’altra parte l’ex conduttore ha confermato che è molto contento di poterla conoscere meglio adesso che si trovano di persona, ma nessuna dichiarazione d’amore è ancora arrivata, sarà una scoperta giorno per giorno.

Quello che è successo dopo la diretta però ha lasciato in molti con diversi dubbi, Pamela e Marco si sono nascosti per non farsi vedere e lui ha cercato di rincuorarla perché Pamela diceva di non essersi piaciuta nel video, le parole di Marco arrivano dirette, “Invece sai che così sei davvero bellissima? Te lo giuro. Truccata troppo? Ma chi se ne frega, tu sei così come vuoi essere. Tu sei bella così. Però non devi crearti la maschera perché hai paura. Secondo me devi scoprirti di più, avere quel coraggio”.

Non sarà ancora successo nulla, per quanto dichiarano loro, ma Signorini che ha l’occhio lungo su queste situazioni ha già coniato il nome ‘BelPrati’, perché si aspetta che qualcosa succederà o verrà confessato a breve.