Raoul Bova, la ex moglie vuota il sacco sul tradimento: “Se ne è andato con…” | la confessione

Dopo anni salta fuori il motivo per cui Raoul Bova e Chiara Giordano si sono lasciati. La donna ha confessato di essere stata tradita, ripercorrendo l’accaduto nei dettagli.

Raoul Bova è uno degli attori più amati del panorama italiano. Con i suoi film ha fatto innamorare il pubblico che fin dalla prima pellicola l’ha apprezzato, facendogli scalare le classifiche.

Non tutti lo sanno, ma inizialmente Raoul Bova aveva debuttato con successo nel mondo dello sport. Il bell’attore, infatti, a soli 16 anni ha raggiunto un prestigioso obiettivo vincendo un premio come miglior nuotatore italiano nei 100 metri dorso.

Più tardi, però, decide di inseguire il suo sogno di diventare un attore e nel 1993 debutta nei panni di Marco in Piccolo Grande Amore, film di Carlo Vanzina. La pellicola gli apre la strada del successo e da quel momento non si fermerà mai.

Durante la sua carriera da attore ha continuato a studiare e si è iscritto all’università, dove ha conosciuto la donna che poi sarebbe diventata sua moglie. Stiamo parlando di Chiara Giordano, con cui si è sposato nel 2000.

In un’intervista, la Giordano ha spiegato come è nato il loro amore, ripercorrendo i tempi del corteggiamento.

“L’ho conquistato ballando il meneito, credo si sia sentito un ragazzo normale che guardava una ragazza semplice che non aveva velleità artistiche o professionali, ma pensava alla sua laurea. Semplici: come eravamo noi”

Dal loro matrimonio sono nati due figli, Alessandro Leon e Francesco, ma nel 2013 le loro strade si sono separate. Oggi finalmente sappiamo qual è stato il motivo scatenante che ha fatto separare i due.

Chiara Giordano confessa il tradimento

Dopo anni finalmente salta fuori la causa della loro rottura. La Giordano e Raoul Bova si sono lasciati per via di Rocio Munoz Morales, l’attrice spagnola che Raoul ha conosciuto nel 2012 sul set del film Immaturi – Il Viaggio. Lì si sono innamorati e da quel momento non si sono mai lasciati: dal loro amore sono nate due splendide bambine.

La Giordano ha parlato della loro separazione, chiarendo cosa è successo esattamente. Attraverso le sue parole è facile percepire quanto Chiara abbia sofferto per la fine della loro storia.

“Quando tuo marito se ne va via con una donna più giovane, ti senti una nullità come donna, come moglie. Ero una mamma, una moglie […] ho sofferto tanto. Ma grazie a una brava psicologa, ho lasciato andare la rabbia in fretta”, ha raccontato.

Quel periodo è stato talmente difficile per lei che si è dovuta rivolgere a uno specialista, e il percorso intrapreso le ha permesso di riprendersi la sua vita in mano.

Ora, nonostante i percorsi di vita di Chiara e Raoul abbiano preso due strade diverse, i due restano uniti dall’amore per i loro due splendidi figli.