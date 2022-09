Chanel Totti contro suo padre: “Hai fatto sempre le cose sbagliate…”, il gesto senza parole

Chanel Totti, attivissima sui social, ha postato un video che sembra una frecciatina neanche troppo velata contro suo padre. Ecco cos’ha condiviso

Francesco Totti, arriva la frecciatina anche dalla figlia Chanel: la secondogenita della coppia ha condiviso un video sul suo profilo TikTok che ha scatenato il web, dando il via a ipotesi e pettegolezzi sul suo rapporto col padre.

Per Cristian, Chanel e Isabel non dev’essere di certo facile affrontare la separazione dei genitori. Oltre ad avere una situazione difficile in famiglia, i tre figli dell’ex coppia hanno a che fare anche con il gossip e le indiscrezioni che ogni giorno spopolano sul web.

I tre ragazzi non si sono ancora esposti sulla vicenda, ma ogni loro gesto può essere interpretato come un messaggio verso ciò che sta accadendo. I genitori hanno cercato di proteggerli dall’accanimento mediatico, ma vivendo sul web è praticamente impossibile schivare le notizie e le insinuazioni.

La “battaglia” Totti-Ilary va avanti da luglio, quando i due hanno annunciato ufficialmente la loro rottura. Se all’inizio le cose sembravano tranquille, presto sono degenerate in accuse, frecciatine e segreti. Alla fine tutto è precipitato dopo l’intervista dell’ex calciatore al Corriere della Sera, quando ha raccontato del tradimento di Ilary e del suo periodo di depressione in cui l’ex moglie lo ha lasciato solo.

La showgirl non ha risposto direttamente alle accuse, ma ha fatto capire che anche lei è a conoscenza di segreti che potrebbero causare un putiferio. Nel frattempo Totti continua a frequentare Noemi Bocchi, la donna che più di altri gli è stata vicino quando ne aveva bisogno.

Con lei le cose sono serie, ormai: Francesco le ha presentato i suoi figli, e lei ha fatto altrettanto. Le due famiglie ormai si frequentano regolarmente, anche se i due non hanno ancora ufficializzato la storia.

Chanel Totti, arriva la stoccata contro il padre

Chanel Totti condivide molti contenuti sul suo profilo TikTok ed è seguita da migliaia di follower. C’è da dire che tanti la seguono anche per scoprire di più sui suoi genitori e su come procede la loro separazione. La ragazza non si è mai esposta a riguardo, ma l’ultimo video pubblicato ha cambiato le cose.

Nel video, che lei ha presentato come “contenuto casuale”, la ragazza ha aggiunto una canzone che sembra diretta a suo padre: si intitola “Mi sono fatto l’amante”, un brano di Natale Galletta.

“Hai fatto sempre le cose sbagliate / faciss mai na cos ca m’ fa piacer / ed io come nu scem’ ti ho sempre voluta / con la speranza che sarenìsti un po’ cambiata” recita il pezzo. Una frecciatina contro il padre o forse contro la madre, accusata anche lei di aver tradito il partner?