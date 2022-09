Svelato il titolo di studio di Antonino Spinalbese: è davvero assurdo

L’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha un titolo di studi che non vi aspettereste mai. Ecco di cosa si tratta.

IL 19 settembre è iniziato il Grande Fratello e ha visto l’entrata nella casa più spiata di Italia anche dell’ex compagno della showgirl argentina Belen Rodriguez. Con la donna Antonino ha avuto una figlia, la piccola Luna Marie, che sembrerebbe aver completamente fatto perdere la testa all’ex hair stylist.

Antonino si è dimostrato da subito un membro importante nella casa del GF stringendo un bellissimo rapporto anche con Ginevra Lamborghini con cui molti fan sperano possa nascere qualcosa di bello. A detta di Spinalbese il suo cuore batte solo per la dolce Luna Marie alla quale sta dedicando tutta l’esperienza nel reality.

L’entrata di Nino, come viene simpaticamente chiamato dagli amici, nella casa del GF ha fatto sognare già due delle protagoniste del programma come Elenoire Ferruzzi che ha subito espresso la volontà di dormire con lui e dell’ex Non è la Rai Cristina Quaranta che ha esclamato: “Che bono!”.

L’infanzia e la storia con Belen

Spinalbese di origine campana ha raccontato al Grande Fratello di un’infanzia difficile soprattutto a causa della separazione dei suoi e dei continui spostamenti in giro per l’Italia. Nonostante la giovane età Antonino ha dovuto crescere in fretta e forse per questo è riuscito a legare subito con la bella Rodriguez anche con ben 11 anni di differenza.

Una volta approdato a Milano, Antonino grazie al suo lavoro come parrucchiere ha conosciuto Patrizia Griffini migliore amica di Belen che a sua volta le ha presentato Spinalbese. Tra loro c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine che ha permesso loro di vivere un’intensa storia di amore. Purtroppo, però, dopo tre mesi dalla nascita di Luna Marie i due si sono detti addio e Belen è ritornata il suo ex storico e padre di suo figlio Santiago, Stefano De Martino.

Ma come ha fatto un ragazzo così giovane a diventare uno dei più importanti hair stylist dei Vip a Milano? Beh, grazie al suo titolo di studio e agli studi fatti con Aldo Coppola proprio a Milano in Corso Mazzini. Vista, però, la sua partecipazione al Grade Fratello, forse Antonino sta cercando una strada diversa malgrado la formazione come parrucchiere.

Riuscirà a togliersi la nomea di fidanzato di Belen e farsi amare dal pubblico italiano? Antonino, in questi lunghi mesi, avrà modo di farsi conoscere e far capire quali sono davvero le sue qualità al di là delle persone che nel passato ha frequentato.