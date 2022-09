GF Vip, che figuraccia! Dimentica il microfono e tutti sentono: il pubblico impazzisce / VIDEO

Il GF Vip è iniziato meno di 10 giorni fa e ci ha già regalato alcune chicche. L’ultima è una figuraccia della regia del programma, che ha lasciato i microfoni aperti e si è sentito tutto

Col GF Vip non ci si annoia proprio: non sono solo i concorrenti a regalarci momenti indimenticabili, ma a quanto pare anche la regia del programma. I microfoni hanno registrato un momento che sarebbe dovuto rimanere segreto, e tutta l’Italia ha sentito.

La settima edizione de Il Grande Fratello VIP è cominciata il 19 settembre scorso e ha già monopolizzato l’attenzione del web. I concorrenti si sono buttati in un’avventura in cui saranno ripresi 24 ore su 24, in qualsiasi parte della casa. Giorno e notte saranno spiati da tutta Italia, sempre in diretta.

Nessuno può avere contatti con l’esterno: niente smartphone, smartwatch, computer, telefoni fissi, televisori o libri. Non ci sono distrazioni all’intero della casa: i concorrenti devono interagire tra di loro e convivere come se fossero una grande famiglia.

Tra i partecipanti più discussi c’è Pamela Prati, che ha avuto le telecamere puntate fin da prima del suo ingresso nella casa. La showgirl aveva fatto molto parlare di sé per la vicenda di Mark Caltagirone, e tutti stanno aspettando una sua confessione su come siano andate davvero le cose. La donna, però, sembra ancora molto restia a parlarne.

Riflettori puntati anche su Antonino Spinalbese, l’ex di Belen Rodriguez, e Giovanni Ciacci, il primo concorrente sieropositivo del GF Vip. Proprio lui ha raccontato di un episodio che ha coinvolto Pamela Prati e Valeria Marini, sua grande amica: le due si sarebbe picchiate diversi anni fa. Tra lui e la Prati non sembra scorrere buon sangue, anche a causa delle insinuazioni che fece lo stylist riguardo la vicenda di Caltagirone.

GF Vip, la figuraccia in diretta

Riflettori puntati sugli inquilini, quindi, ma non solo: anche la regia ha fatto dei passi falsi, e la cosa non è sfuggita al pubblico. Il video sta circolando sui social ed è già virale, e ha scatenato l’ilarità del web.

Durante una diretta del GF Vip le telecamere erano puntate su Patrizia Rossetti, Elenoire Ferruzzi e Alberto De Pisis: i tre stavano chiacchierando al bancone della cucina. I microfoni, però, hanno colto ben altro, tutto proveniente dalla regia.

Le voci dei concorrenti sono infatti state coperte da quelle di un film che la regia stava guardando, mentre controllava la diretta. Gli operatori stavano passando il tempo con una pellicola e si sono dimenticati i microfoni accesi, che hanno catturato il suono in sala di regia.

Ma la regia del GF che lascia il microfono acceso? Carino il film? 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/n0i6NglQfZ — Pazzapsicopatica (@Pazzapsico) September 21, 2022

Il filmato sta circolando sul web e sta scatenando molte risate. Si tratta di un piccolo errore della regia che ha aggiunto ancora un po’ di pepe in questa edizione del GF Vip.