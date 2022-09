Avete visto Ornella Vanoni prima della chirurgia? Davvero irriconoscibile

Ornella Vanoni, una delle ultime icone della musica italiana, amatissima sia dagli adulti che dai giovani per la sua verve e la sua onestà, prima della chirurgia plastica aveva un aspetto diverso, farete fatica a riconoscerla.

Ornella Vanoni rappresenta una delle voci più iconiche della musica italiana, le sue canzoni si cantano ancora adesso in tutto il Paese e sono tra le più belle mai scritte. Alcuni dei suoi successi sono stati inoltre scritti e cantati con Gino Paoli, altro grande autore di musica leggera in Italia.

Se si parla di Ornella Vanonio, però sono molte le cose che si possono dire di lei anche al di fuori della musica e non solo per le sue doti canore. Lei ha sempre avuto una grande personalità e un estro che la rendevano e la rendono tutt’oggi il personaggio che è. Di sicuro se dovessimo eleggere un esempio di libertà espressiva e di pensiero, Ornella Vanoni rappresenterebbe a pieno queste due qualità.

Ultimamente l’abbiamo vista spesso in televisione, in diversi interventi pubblici nei salotti televisivi più famosi. Anche lei come Orietta Berti e Gianni Morandi si è rinnovata musicalmente per avvicinarsi di più ai giovani, basti pensare al brano Toy Boy con Colapesce e Di Martino una delle hit della scorsa stagione.

Una cantante come lei è comparsa spesso in pubblico e quindi sono comparsi diversi scatti pubblici nel corso degli anni e quindi si può vedere la differenza nel corso degli anni. Proprio negli ultimi giorni la stessa Ornella ha mostrato degli scatti che la ritraggono prima della chirurgia plastica e come vi abbiamo detto farete fatica a riconoscerla. Ecco com’era.

Ornella Vanoni prima e dopo la chirurgia plastica

Ornella Vanoni è tra le cantanti che hanno maggiormente segnato la storia della musica italiana. Sono davvero diversi infatti, i capolavori che lei ha inciso, a partire dal 1956, anno in cui ha iniziato la sua attività.

In particolare Ornella Vanoni si distingue per il suo timbro di voce particolarissimo e anche per aver fatto parlare di sé in più occasioni anche grazie alla sua personalità e al suo carattere, spesso fuori dalle righe. Proprio per questo motivo è stata invitata in varie occasioni all’interno di programmi televisivi, sia come ospite che come opinionista.

Nella prima parte della sua carriera invece, ha avuto alcune esperienze radiofoniche. Ha partecipato infatti a due trasmissioni, intitolate rispettivamente Gran varietà e Più di così, entrambe dirette dal regista italiano Federico Sanguigni.

Lo scorso anno ha pubblicato il suo ultimo album intitolato “Unica”, all’interno del quale si trovano undici tracce, un bel risultato per una cantante di 87 anni che possiamo considerare come una sorta di memoria storica della musica italiana, un vero record vivente.

Una delle caratteristiche di Ornella Vanoni è l’onestà, ha sempre detto la verità senza schermirsi mai e senza creare un personaggio diverso di se stessa. Innanzitutto si è sempre definita uno spirito libero e come spesso accade questa caratteristica si attira molte critiche, ma ad Ornella Vanoni questa cosa non importa perché un altro pregio è che non si cura di ciò che pensa la gente che non ha mai cercato di compiacere nessuno.

Anche rispetto alla chirurgia estetica non ha mai negato di essere ricorsa a questi interventi per combattere i segni del tempo. Ecco com’era prima del chirurgo plastico.

Le recenti fotografie di Ornella Vanoni la rappresentano nei momenti più disparati e alcuni di questi hanno colpito molto il pubblico perché la mostrano prima degli interventi chirurgici e come potete vedere sembra una persona diversa da quella che abbiamo visto ultimamente in televisione, anche se dobbiamo puntualizzare che non si tratta di scatti recenti.

In ogni caso sembra la donna bellissima e interessante che è sempre stata.