Re Carlo III, la guerra contro Harry e Meghan prosegue: l’affronto è terribile

Dopo la morte della regina Elisabetta II continuano gli scandali nella famiglia reale: re Carlo III avrebbe giocato un terribile tiro mancino ai duchi di Sussex, allontanandoli ancora di più

La morte della regina Elisabetta getta luce su nuovi scandali e spaccature nella famiglia reale. Carlo III, diventato re dopo la morte della madre, ha già preso una decisione molto importante che ha portato a un ulteriore allontanamento da Harry e Meghan. Sembra che i duchi di Sussex non riusciranno mai a riavvicinarsi alla famiglia.

Il “principe ambientalista”, così chiamato per le battaglie ecologiche che ha sempre sostenuto, è pronto a iniziare il suo regno. Proclamato re lo scorso 9 settembre, la sua incoronazione pubblica è prevista per il 19 settembre, dopo la celebrazione dei funerali della regina.

La cerimonia avverrà osservando il cosiddetto Golden Orb, un piano che dettaglia i passi dell’incoronazione, la sicurezza da dispiegare nella capitale, ma anche i gioielli che dovranno essere indossati da Carlo e sua moglie Camilla. La donna ha faticato molto per essere riconosciuta compagna del nuovo re, dopo la tragica morte di Diana e il cordoglio mai finito di tutto il popolo inglese.

La prima dichiarazione da re di Carlo, fatta nella prima settimana di regno, è interamente dedicata alla madre: “La morte della mia amata madre, Sua Maestà la Regina, è un momento di enorme tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia. Piangiamo profondamente la morte di una sovrana e di una madre tanto amata.

So che la sua perdita sarà profondamente sentita in tutto il Paese, il Commonwealth e da innumerevoli persone in tutto il mondo. Durante questo periodo di lutto e di cambiamento io e la mia famiglia avremo il sostegno che deriverà dalla consapevolezza del rispetto e dal profondo affetto che ha sempre circondato la Regina”.

Re Carlo, nuovo affronto a Harry e Meghan

Dopo la morte della regina Elisabetta molti si sono chiesti che ne sarebbe stato di Harry e Meghan. La speranza era che venissero riaccolti nella famiglia reale, ma non c’è stato verso; Carlo, anzi, ha tirato un brutto tiro mancino ai due.

Seguendo la decisione della madre, Carlo III ha tolto ad Archie e Lilibet, i figli della coppia, il titolo di Altezza Reale che avrebbero dovuto ereditare dopo la morte della regina. Titoli che, invece, sono stati conferiti anche a Charlotte e Louis, gli altri due figli di William e Kate oltre al primogenito, che non ne avrebbero in realtà diritto.

I due figli dei duchi di Sussex sono quindi esclusi dall’asse ereditario, pur mantenendo i titoli di principe e principessa. Le conseguenze di questa scelta sono molte, prima fra tutte la mancanza di guardie armate come scorta. Harry e Meghan, ancora una volta, hanno subito un enorme affronto.