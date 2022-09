Francesco Totti, “Non si vedono quasi mai”, Ilaria D’Amico interviene: parole sconvolgenti

Il caso Francesco Totti – Ilary Blasi continua a far parlare; le ultime dichiarazioni sono quelle di Ilaria D’Amico, che ha messo in mezzo anche Gigi Buffon.

Con Totti e Ilary non ci si può proprio annoiare. Da quando hanno annunciato la loro separazione, non c’è stata tregua nel mondo del gossip e i due sono stati al centro di numerose indiscrezioni. Giorno dopo giorno emerge qualcosa di nuovo nella vicenda, e vediamo coinvolte sempre più persone.

L’ultima notizia vede anche la giornalista sportiva Ilaria D’Amico nel mezzo della questione, insieme a Gigi Buffon. La D’Amico ha detto la sua riguardo la situazione, schierandosi apertamente.

Nel frattempo proseguono le pratiche di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, non senza difficoltà. Dopo l’intervista rilasciata da Totti al Corriere della Sera, i rapporti tra i due si sono ridotti all’osso e ora è in atto una vera e propria guerra.

L’ex calciatore ha infatti raccontato del tradimento della sua ex moglie, senza però svelare il nome dell’amante. All’inizio si pensava fosse Cristiano Iovino, un personal trainer; in seguito Fabrizio Corona ha affermato che si trattava di Alessio La Padula, un giovanissimo ballerino.

Ilary ha commentato le rivelazioni dicendo che non intende parlare, perché, se lo facesse, “rovinerei più di cinquanta famiglie”. Non è chiaro che cosa intendesse con questa frase, ma sembra che la storia sia più complessa di ciò che appare.

Totti intanto continua la sua frequentazione con Noemi Bocchi: le cose tra loro hanno preso una piega molto seria. L’ex calciatore ha portato anche i suoi figli Isabel e Cristian dalla nuova compagna, e hanno conosciuto i figli di lei, di 8 e 10 anni. L’ex calciatore ha cominciato a frequentare la Bocchi dallo scorso dicembre, quando ormai la crisi tra lui e Ilary era ai massimi livelli.

Francesco Totti, le parole di Ilaria D’Amico

Totti avrebbe il coltello dalla parte del manico: secondo Roberto D’Agostino l’ex calciatore avrebbe parlato perché in possesso degli screenshot che dimostrano il tradimento di Ilary. L’ex calciatore avrebbe anche le prove delle cimici che Ilary Blasi gli avrebbe messo in macchina per seguire i suoi spostamenti.

Anche Ilaria D’Amico, giornalista sportiva, ha voluto dire la sua riguardo la questione che infiamma i giornali: “Credo che per Francesco, Ilary fosse un grande punto di equilibrio. Lui è una persona a cui Gigi vuole molto bene. Non si vedono quasi mai, ma erano insieme dai 14 anni nell’under 15 in nazionale”.

La giornalista ha in qualche modo confermato che Totti ha sentito la mancanza di un punto di riferimento, che per lui era Ilary. La crisi, infatti, sarebbe cominciata nel 2017, durante l’ultimo anno di Totti nella Roma.