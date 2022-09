Un brutto male per Francesco Totti, la malattia lo ha devastato, la confessione durissima

Proprio Francesco Totti ha deciso di confessare una brutta malattia che lo ha tremendamente travolto in uno dei periodi più difficili della sua vita.

Sicuramente questi ultimi mesi sono stati tra i più turbolenti a livello mediatico per Francesco Totti, la separazione dalla sua storia compagna la famosa conduttrice Ilary Blasi ha creato scompiglio e una marea di illazioni e speculazioni sulla situazione delicata che i due stanno affrontando.

Si è parlato di messaggi espliciti trovati sul cellulare della conduttrice, un tradimento di lunga data portato avanti nel tempo e tenuto segreto grazie alla complicità dell’amica e parrucchiera di lei e ovviamente si è parlato della relazione extraconiugale del campione giallorosso con la flower designer romana Noemi Bocchi, un nome che praticamente nessuno conosceva prima degli inizia di luglio 2022 e che adesso risana quasi costantemente nelle nostre orecchie.

Inizialmente si pensava che la separazione tra Totti e la Balsi potesse trovare una risoluzione bonaria, forse anche un ritorno di fiamma dopo una tempesta particolarmente burrascosa, ma più la faccenda procedeva e più ci si rendeva conto che la situazione tra i due si stava trascinando da molto tempo, alcune fonti vicine alla coppia addirittura ha dichiarato che il matrimonio tra Francesco e Ilary fosse finito già da ben cinque anni.

Non abbiamo ancora avuto nessuna dichiarazione ufficiale su questo, ma per come si sta arrivando alla separazione tramite avvocati e tribunale, sembra proprio che la situazione sia davvero disastrosa. Per chi ancora nutriva la speranza che potesse essere un divorzio pacifico, nonostante tutto, sta lentamente perdendo ogni aspettativa, anche perché gli accordi per il divorzio si stanno facendo sempre più reali.

Francesco Totti e quella terribile malattia che lo ha divorato

Per quanto inizialmente entrambe le parti abbiano cercato di mantenere il massimo riserbo e silenzio su quello che stava accadendo, dopo aver pubblicato il comunicato stampa ufficiale, poco tempo fa proprio Francesco ha deciso di rompere il silenzio e rilasciare un’intervista ricca di dettagli e precisazioni al Corriere della Sera in cui ha esplorato sotto diversi punti quella che fino a quel momento era stata una narrazione piena di lacune.

Nella sua confessione a cuore aperto ha confermato di avere una relazione con Noemi Bocchi, contemporaneamente ha anche dichiarato di non essere stato lui il primo a tradire ma che Ilary abbia avuto delle relazioni dal di fuori del matrimonio che hanno portato Francesco a un periodo davvero oscuro.

L’ex calciatore ha raccontato che dopo aver scoperto dei tradimenti della moglie ha attraversato un momento di profonda crisi, non riusciva a dormire era stressato a tal punto da cadere vittima della depressione, lo stesso ha detto, “Sono girate voci in passato. Su Ilary e su di me. Ma erano appunto voci. Qui c’erano le prove. I fatti. E questo mi ha gettato in depressione. Non riuscivo più a dormire. Facevo finta di niente ma non ero più io, ero un’altra persona. Ne sono uscito grazie a Noemi”.

Certo, Noemi la conosceva già da prima, ma erano semplicemente amici che si trovavano al Club dove giocano a Paddle, quando ha scoperto delle corna della moglie sembra aver trovato proprio nella Bocchi una persona con cui confidarsi e proprio grazie a lei è riuscito a uscire dal tunnel della tremenda malattia in cui era finito.

Ovviamente queste sono le parole di Francesco Totti, per quanto ne sappiamo Ilary non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale se non un comunicato tramite il suo avvocato dove viene negato che esistano dei messaggi espliciti e compromettenti.