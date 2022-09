Lite furiosa Belen Rodriguez, ‘è un terremoto’, intervengono le forze dell’ordine

Belen Rodriguez al centro del gossip per via di una furiosa lite in aeroporto: la showgirl si è arrabbiata e ha fatto intervenire la polizia.

Belen Rodriguez su tutte le furie: la showgirl si è arrabbiata moltissimo mentre si trovava in aeroporto, scatenando una grossa lite in cui è intervenuta anche la polizia. La conduttrice argentina stava per partire insieme a sua figlia Luna Marì quando è scoppiato il litigio.

Nata a Buenos Aires il 20 settembre 1984, Belen è una delle showgirl più chiacchierate della televisione italiana. La sua carriera è iniziata in Argentina, a 17, quando ha sfilato come modella per alcuni brand locali. Nel 2004 si è trasferita a Milano e ha cominciato a lavorare per Miss Sixty, Yamamay, John Richmond e Pitti.

Nel 2006 ha debuttato in televisione su qualche programma di TeleBoario, una rete televisiva locale della Val Camonica. Nel 2007 ha condotto La tintoria su Rai 3, poi ha preso parte in alcuni spot televisivi come quello della TIM insieme a Elisabetta Canalis e Christian De Sica. Dopo alcune partecipazioni a diversi programmi approda a L’isola dei famosi, dove arriva seconda. In questa occasione diventa nota al grande pubblico.

Nel 2009 ha presentato Scherzi a parte con Claudio Amendola e Teo Mammuccari; con quest’ultimo ha condotto anche Sarabanda. Belen ha poi continuato a essere ospite a diversi programmi, e nel 2011 ha presentato il Festival di Sanremo 2011 insieme a Gianni Morandi ed Elisabetta Canalis.

Belen è anche conosciuta per due storie importanti della sua vita: la prima con Fabrizio Corona, durata dal 2009 al 2012; la seconda con Stefano De Martino, ballerino che ha debuttato in Amici di Maria De Filippi. I due si sono fidanzati e poi sposati nel 2013. Hanno avuto anche un figlio, Santiago, nato il 9 aprile dello stesso anno.

I due si sono separati nel 2015, per poi riprendersi nel 2019, separarsi di nuovo nel 2020 e poi tornare insieme nel 2022. Una storia d’amore tormentata che non ha mai smesso di intrattenere.

Belen Rodriguez, furiosa all’aeroporto

Di recente Belen Rodriguez si è resa protagonista di una lite in aeroporto. Era in viaggio con sua figlia Luna Marì quando qualcosa l’ha fatta andare su tutte le furie, arrivando persino a urlare di fronte a tutti.

La showgirl era infatti seguita da diversi paparazzi che la stavano fotografando. Belen gli avrebbe chiesto di allontanarsi e, di fronte al loro rifiuto, si sarebbe agitata e avrebbe chiesto aiuto agli assistenti di volo. Questi, però, avrebbero rifiutato di intervenire, dal momento che in aeroporto non c’era il divieto di ingresso per i paparazzi.

La showgirl quindi, ormai su tutte le furie, avrebbe chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che però non hanno potuto fare nulla di fronte alla sua richiesta. Belen ha dovuto arrendersi all’evidenza e, seppur con fatica, si sarebbe infine tranquillizzata.