Re Carlo sotto attacco: “Questo voglio da loro”. Torna il figlio illegittimo del sovrano d’Inghilterra

Un uomo chiamato Simon Charles Dorante -Day sarebbe il figlio illegittimo di Re Carlo e di sua moglie Camilla. Dopo la morte della regina Elisabetta torna con delle nuove richieste: vorrebbe parte dell’eredità. Vediamo più nei dettagli una storia che ha dell’assurdo.

Il figlio illegittimo di Re Carlo e Camilla, o meglio colui che si dichiara tale, è tornato a fare delle dichiarazioni sconvolgenti. Secondo la ricostruzione un tale Simon sarebbe il primogenito della coppia Carlo – Camilla nato quando i due avevano una storia clandestina all’età di 17, 18 anni.

Simon, già prima della morte la Regina Elisabetta, aveva rivendicato i suoi diritti di regnante ma ora che la donna è passata a miglior vita sembra che non voglia per nulla arrendersi. Anzi, è proprio in questo momento delicato che vuole insinuarsi nel testamento della Regina e occupare il posto che lui crede di meritarsi all’interno della famiglia reale.

Simon Charles Dorante Day ha dichiarato in una recente intervista il suo dolore per la perdita della presunta morte di sua nonna: “Quando è morta mia nonna Lilibet sono stato sommerso da messaggi di cordoglio. Sono in lutto, ma anche dispiaciuto perché ho perso un’altra opportunità di risolvere la questione nel modo giusto, pacificamente”.

La tesi di Simon Charles

Simon afferma da molti anni di essere il figlio di Carlo e Camilla. L’uomo vive ora in Australia dove si è trasferito quando aveva pochi mesi poiché adottato dalla sua famiglia affidataria. È nato nel 1966 nel Regno unito ma adesso ha una famiglia numerosissima, Charles è padre, infatti, di 9 figli. Ma qual è il collegamento con la famiglia reale?

A quanto pare Simon avrebbe appreso dai suoi nonni come quest’ultimi fossero rispettivamente cuoca e giardiniere a Palazzo Reale. Per Simon, quindi, questo è uno step importante che lo collega direttamente a Buckingham Palace e all’attuale re del Regno unito, Carlo III.

A gran voce Simon richiede il test del DNA in modo da dimostrare la sua tesi e confessa che ogni pista da lui ricercata rispetto alle sue origini porta inevitabilmente a Carlo e Camilla. Di fatti, secondo quanto ricostruito dall’uomo, Camilla durante la sua presunta gravidanza non ha partecipato a diverse uscite pubbliche mentre la Regina Elisabetta sarebbe rimasta all’oscuro della vicenda fino alla nascita del bambino.

Dopo, però, aver conosciuto il piccolo Simon e dopo essersi resa conto che il bambino era nato fuori da un matrimonio, la regina Elisabetta ha ordinato che il piccolo fosse affidato ad un’altra famiglia molto lontana da Londra.

Secondo Simon la sua ricostruzione quadra alla perfezione è per questo che si è rivolto all’alta Corte di Sydney: per iniziare una causa contro il Ducato di Cornovaglia e scoprire una volta per tutte la verità.

Che Simon si voglia approfittare di un momento così delicato per la famiglia reale per farsi largo nell’eredità di alcuni dei personaggi più influenti del mondo? Si aspettano aggiornamenti.