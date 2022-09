Marco Giallini confessione shock: “…sto morendo”

Marco Giallini ha dovuto affrontare alcuni momenti molto drammatici nella propria vita, qualcosa che lo ha segnato per sempre. Un dolore inimmaginabile. Ecco che cosa è successo.

Marco Giallini è tra gli attori più amati del mondo del cinema e tra quelli che, seppur già in età adulta, ha dimostrato il suo talento in diversi film di successo, con interpretazioni che hanno lasciato il segno nel mondo del cinema italiano. Giallini rappresenta uno dei volti più apprezzati dal pubblico in diverse pellicole come Perfetti Sconosciuti, Tutta colpa di Freud e Acab-All Coops are Bastard.

Marco Giallini si è inoltre distinto per aver espresso sempre dei valori importanti e fedeli, per esempio l’amore per la sua famiglia. A soli ventidue anni, giovanissimo, si è affacciato al mondo della recitazione quando frequentò la scuola teatrale “La scaletta” di Roma, avendo l’opportunità di lavorare con i maestri dello spettacolo italiano come Adriano Vianello e Angelo Orlando.

La sua quindi è stata una carriera davvero brillante e che rispetto a tante altre è decollata in modo graduale, anche se l’esordio sul grande schermo è avvenuto presto, negli anni Ottanta con il film Grandi magazzini di Castellano e Pipolo. Marco Giallini ha fatto anche molto teatro, partecipando soprattutto al genere della commedia.

Anche Marco Giallini però malgrado la bella carriera svolta ha dovuto affrontare dei momenti molto difficili nella propria vita. Nel giugno del 2011 sua moglie è morta improvvisamente, gli è cascata tra le braccia ed è svenuta, morendo poco dopo. Aveva un’emorragia cerebrale in corso e nessuno se n’era accorto prima, aveva lamentato un mal di testa nei giorni seguenti.

Ma questa tragica perdita non è l’unico evento nefasto nella vita di Marco Giallini che in seguito si è trovato a dover affrontare un terribile incidente che gli stava costando la vita. In diverse interviste Marco Giallini ha espresso il grande dolore e il cambiamento che ha subito la sua vita dopo la perdita della moglie:

“Da un paio di giorni aveva un fortissimo mal di testa, ma vai a pensare… Lei e i bambini stavano per partire per il mare, sarebbero rimasti in vacanza per un paio di mesi. Invece, ha chiuso gli occhi e mi si è accasciata tra le braccia mentre parlavamo, senza riprendere conoscenza”

Più volte Giallini ha detto che dopo sua moglie non si innamora più perché era lei la sua compagna e non può concepire l’idea di un altro rapporto d’amore con un’altra donna.

L’incidente mortale

Giallini da quel momento ha cambiato il suo modo di vedere la vita: “È come se sentissi un’urgenza e avvertissi la fretta di non perdere tempo e di sbrigarmi: a incontrare gli altri, a stringere rapporti, a vivere, se capitano, delle storie d’amore. La vita, dicono a Roma, è un mozzico”.

Alcuni anni fa poi, come se non bastasse, Giallini ha subito un incidente nel quale ha rischiato la sua stessa vita. In una delle tante dichiarazioni rilasciate in merito l’attore ha detto: “È novembre e sto guidando la mia moto. La macchina che mi precede sfiora il paraurti di un camion e si ribalta. Provo a evitarla e mentre stringo le dita sul freno, due secondi prima dell’impatto, capisco che sto morendo. Ho capito che non ero immortale e non ero neanche Dio”.