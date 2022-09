Regina Elisabetta vola in cielo, l’immagine scattata dopo la sua dipartita fa rabbrividire

Nelle ultime ore i sudditi inglesi hanno dovuto superare diversi choc: prima la morte della loro Regina, poi il corteo funebre e ora una strana nuvola che ricorda spaventosamente Elisabetta II.

La foto è incredibile e ha lasciato tutto il web senza parole: le nuvole formano proprio la sua sagoma, ed è facilmente riconoscibile.

La foto è davvero impressionante

La drammatica morte della Regina Elisabetta ha scosso il mondo e, in queste ore, i suoi sudditi stanno dimostrando la loro profonda devozione facendo file di 30 ore per visitare la salma e dare un ultimo saluto alla loro sovrana.

La sua dipartita, infatti, è stata del tutto inaspettata: solo qualche giorno prima Elisabetta II aveva incontrato la nuova premier inglese e, a parte le normali fragilità che portano con sé 96 anni di vita, sembrava essere in un buono stato di salute.

Sorridente come sempre, la Regina non ha lasciato trasparire segni di debolezza o cedimento. Per questo, quando l’8 settembre è arrivato il drammatico annuncio, il mondo è rimasto sconvolto. E ancora oggi, non sappiamo quale sia la causa della sua morte.

Ma veniamo alla misteriosa nuvola: appena dopo l’annuncio della morte della Regina, una strana nuvola nei cieli inglesi ha creato una forma estremamente simile al volto della Regina: nella sagoma si può distinguere il cappello must have della sovrana.

Elisabetta II, infatti, amava impreziosire i suoi outfit con simpatici copricapi ornati di piume, fiori, fiocchi e pizzi colorati, un suo segno distintivo.

La foto è stata scattata da un automobilista inglese che tornando a casa dal lavoro non ha potuto fare a meno che notare in quella nuvola un’ evidente somiglianza con la Regina, che da pochi minuti aveva salutato per sempre il suo regno.

L’automobilista ha postato la foto su Facebook e ha scritto: “Mentre tornavo a casa ho visto questa nuvola e sona andata nel panico”. Il web è letteralmente impazzito, confermando l’impressionante somiglianza della sagoma con il volto della Regina.

Che sia vero o no, sicuramente Elisabetta II ha lasciato il segno e, forse, continua a farlo tramite segnali misteriosi.

Un altro avvenimento che ha catturato l’attenzione di molti è stata la comparsa del doppio arcobaleno fuori da Buckingham Palace proprio durante gli ultimi minuti di vita della Regina.

Forse, è stato un segno per salutare il suo regno e i suoi sudditi che in queste ore stanno facendo file lunghissime a Londra per poter dare un ultimo saluto alla loro amata e rispettata Queen Elizabeth II.