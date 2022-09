Vanessa Incontrada ancora bullizzata sul web. Una situazione scioccante che hanno visto tutti 

Vanessa Incontrada reduce dalla recentissima conduzione dei Tim Music Awards 2022 ha subito ancora una volta delle pesanti critiche e atti di cyber bullismo. Sembra sia andato storto qualcosa durante la conduzione e il web si è scatenato.

Vanessa Incontrada ormai è una delle conduttrici più amate e presenti della televisione e l’ultimo suo lavoro è stato la conduzione delle due serate dei Tim Music Awards 2022 uno degli appuntamenti musicali più importanti dell’anno e infatti gli ascolti sono stati molto alti anche in questo caso ma sembra che qualcosa sia andato storto questa volta. Ecco cosa sappiamo.

Sembra che durante la seconda serata dell’appuntamento musicale dei Tim Music Awards 2022 sia accaduto qualcosa che non è sfuggito al pubblico, un dettaglio fondamentale a causa del quale il web si è scatenato.

Come sappiamo è già capitato in passato che Vanessa Incontrada venisse attaccata sul web, in particolar modo per il suo corpo, infatti ha sempre affrontato il tema del body shaming perché lo ha provato sulla sua pelle. Uno degli ultimi attacchi è capitato proprio pochi mesi fa per una sua fotografia al mare, in costume da bagno, a causa della quale è stata presa di mira dagli haters, ancora una volta per il suo fisico.

Insomma la conduttrice spagnola è stata spesso attaccata per l’aumento di peso, la prima volta proprio poco dopo la sua prima gravidanza. Tante parole cattive le sono state dette e per lei è stato molto difficile, perché l’hanno ferita molto e ha voluto condividere questa cosa con tutti. La cosa sconvolgente è che le donne sono state le più cattive. Insomma riuscire a superare certe cose è davvero complesso.

Lo scorso giugno durante il concertone di Gigi D’Alessio, tra gli ospiti c’era anche Vanessa Incontrada e al suo arrivo sul palco il pubblico di Piazza del Plebiscito ha intonato “Sei bellissima” di Loredana Bertè come forma di sostegno e amore nei confronti della Incontrada che era stata recentemente attaccata per il suo corpo. L’episodio della fotografia in spiaggia, infatti, era di pochi giorni prima.

Dopo il dolore iniziale, però, Vanessa Incontrada ha deciso innanzitutto di accettarsi e poi di mettere in mostra il suo corpo senza problemi non sentendosi più in imbarazzo. Ed è proprio quello che ha voluto fare anche sul palco dei Tim Music Awards 2022, dove addirittura è riuscita a ironizzare sul suo aspetto fisico dimostrando una grande forza d’animo.

Con Vanessa in quel momento c’era anche Max Pezzali sul palco al quale è stato consegnato il premio per i Live fatti al San Siro. Il premio è stato consegnato da Carlo Conti, altra colonna portante della conduzione televisiva della Rai. Max Pezzali ha ironizzato sul colore del trofeo ricevuto e queste sono state le sue parole: “Bello, d’altronde il nero sfina e noi ne abbiamo bisogno”, riferendosi con queste parole a Vanessa che ha reagito in un modo spiazzante: “Infatti, guarda un po’” in riferimento all’abito nero che indossava.

È stato su questa battuta che il web si è scatenato.

Il web contro Vanessa Incontrada

Sembra quindi che il modo di ironizzare sul proprio abbigliamento e sul proprio fisico sia stato questa volta il vero problema. Il look della Incontrada non avrebbe convinto il web, secondo alcuni avrebbe scelto l’outfit sbagliato, per niente adatto alla sua fisicità.

Gli haters si sono quindi scatenati, si trattava di un abitino nero a tubino con maniche lunghe e tutto ricoperto di paillettes. Qual era il problema di questa scelta? Si tratta di un outfit non adeguato al suo fisico secondo alcuni, perché troppo aderente.

Il social della polemica per eccellenza, si sa, è Twitter dove c’è stata una cascata di commenti negativi contro Vanessa Incontrada. Riportiamo uno di questi tweet: “Vanessa, ma come ti sei vestita? Troppo attillato, mette troppo in risalto il tuo fisico, si vede persino l’ombelico. Scelta sbagliatissima, forse di una taglia in più e di un altro tessuto, sarebbe stato meglio. Aspettati le critiche”.

Un altro commento citava: “Io adoro Vanessa, ma quel vestito non le rende per niente giustizia e non si tratta che ha le curve, ma certi vestiti veramente vanno bene solo se sei una tavola da surf”.

Il terzo che vi riportiamo diceva: “A sto punto penso che Vanessa faccia di tutto per fare parlare della sua fisicità perché non mi spiego sto orrore di abito alla Catwoman. Mi piace il suo voler fregarsene ma questo è terribile”.