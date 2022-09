Silvia Toffanin sbotta, “Ora basta!” La decisione di Pier Silvio la intralcia

Silvia Toffanin è costretta a rimandare un’intervista che tutta Italia sta aspettando per via di Pier Silvio. Ma qual è il motivo per il quale l’amministratore delegato di Mediaset non le permette di intervistare proprio lei?

Sabato 17 e domenica 18 settembre torna Verissimo, il talk show di Silvia Toffanin, questa volta con un doppio appuntamento nel weekend. L’amato e seguitissimo programma, infatti, per questa stagione andrà in onda sia di sabato che di domenica.

Le prime due puntate vedranno come protagonisti diversi ospiti del mondo dello spettacolo e dello sport a partire da Francesca Chillemi e Can Yaman, protagonisti dell’attesissima serie ‘Viola come il Mare’. Saranno presenti anche Sonia Bruganelli e Orietta Berti, le due opinioniste di questa edizione del Grande Fratello Vip.

La neo-sposa Federica Pellegrini ed Elodie, che probabilmente parlerà del suo nuovo amore dopo Marracash. Inoltre, ci saranno i campioni di atletica Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs.

Insomma, una puntata piena di ospiti, tranne la più attesa. Silvia dovrà aspettare ancora del tempo, in attesa che il marito Pier Silvio le consenta di intervistarla. Ma perché lui si dimostra così restio e, qual è il motivo per cui vuole aspettare? E chi è il vip da tenere, almeno ancora per un po’, dietro le quinte?

Stiamo parlando proprio di lei: Ilary Blasi. La showgirl, infatti, ha un profondo rapporto di amicizia con la conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin. Le due si sono conosciute nel cast di Passaparola come “letterine”. Il loro legame è fortissimo e ogni volta che sono insieme non perdono occasione di ricordarlo al pubblico.

L’attesissima intervista a Ilary Blasi

Ilary è stata spesso ospite di Silvia e da quegli incontri sono nate interviste profonde ed estremamente emozionanti. Tutto fa pensare che Ilary non stia rilasciando interviste dopo la sua rottura con Francesco Totti per farlo con l’unica di cui si fida: la sua carissima amica Silvia Toffanin.

Lì, nell’accogliente salotto televisivo di “Verissimo”, Ilary troverà una casa e uno spazio per sfogarsi e parlare a ruota libera, senza timore di essere attaccata o screditata.

Purtroppo, però, questa intervista non avverrà nella prima puntata. Non sappiamo quanto dovremo aspettare ancora e non è chiaro perché Pier Silvio non abbia ancora dato il benestare a sua moglie Silvia. Quella con Ilary, infatti, si prospetta la puntata più aspettata di questa nuova stagione del talk show.

I telespettatori sono sicuri che, una volta seduta, Ilary si sentirà libera di raccontare la sua verità, di cui finora sappiamo davvero poco e niente.