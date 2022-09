Massimiliano Ossini, “Preoccupa tutti noi…”, la notizia fa tremare: paura a Unomattina

Massimiliano Ossini, conduttore di Unomattina, ha parlato di qualcosa che ha fatto preoccupare tutti e ha scioccato il pubblico.

Massimiliano Ossini, conduttore del programma Unomattina, ha fatto preoccupare tutti in una recente puntata della trasmissione. Ossini ha cominciato subito parlando di una notizia tremenda che ha gelato il pubblico in studio e a casa.

Nato a Napoli il 22 dicembre 1978, Ossini è un conduttore, scritto ed ex modello. Dopo essersi laureato in Scienze della comunicazione a Milano ha cominciato a lavorare nel campo della pubblicità; nel 2000 ha debuttato come attore nella commedia teatrale Cyrano de Bergerac.

Il successo e la popolarità sono arrivate con la conduzione di Disney Channel. Dal 2003 al 2006 ha condotto Disney Club su Rai 2. Nel 2005 ha si è occupato, come inviato in esterno, di Random su Rai 2. In seguito ha partecipato come concorrente alla prima edizione di Notti sul ghiaccio, vincendo.

Nel 2006 ha condotto Linea verde con Gianfranco Vissani, mentre dal 2008 al 2010 ha condotto, su Sky Italia, il quiz Sei più bravo di un ragazzino in quinta?. Nel frattempo ha continuato a condurre Linea Verde, fino al 2010.

La sua avventura con Unomattina è cominciata nel 2013; l’anno successivo ha condotto anche Linea bianca, sempre su Rai 1. Dal 2016 conduce Mezzogiorno in famiglia su Rai2, insieme a Manila Nazzaro e Adriana Volpe. Da giugno di quest’anno ha cominciato a condurre Unomattina estate con Maria Soave, mentre da settembre conduce la versione invernale del programma, questa volta da solo.

Il conduttore è sposato con Laura Gabrielli, imprenditrice ascolana nell’ambito alimentare, vicepresidente del Gruppo Gabrielli . I due si sono sposati nel 2003 e hanno tre figli: Carlotta, Melissa e Giovanni. Entrambi si dichiarano ferventi cattolici.

Massimiliano Ossini, il terribile annuncio

Ossini è un conduttore molto amato dagli italiani: Unomattina, di conseguenza, è tra i programmi più seguiti di Rai1. Il conduttore è apprezzato per la sua professionalità e per la capacità di affrontare le notizie con la giusta serietà. Ossini, nella sua carriera, non ha mai sbagliato un colpo, e il pubblico ha saputo riconoscere le sue qualità.

Da qualche giorno ha ripreso a condurre Unomattina e sta tenendo compagnia a milioni di italiani. In una delle ultime puntate, però, Ossini ha parlato di una notizia che sta facendo preoccupare i telespettatori, e non solo.

“L’argomento con il quale iniziamo questa puntata preoccupa tutti noi“ ha esordito. “Tutte le famiglie, perché è il caro gas, il caro energia… Le bollette nei mesi autunnali potrebbero addirittura raddoppiare. C’è qualche possibilità per risparmiare? Oggi vi parleremo proprio di questo”.

La notizia di cui ha voluto parlare è purtroppo un problema serio che tutti ci ritroveremo ad affrontare nei prossimi mesi. Il conduttore ha deciso di parlarne per cercare di offrire sostegno e una soluzione al pubblico.