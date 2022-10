GF Vip: Wilma Goich a pezzi dopo la morte della figlia | strazianti dettagli

La cantante e attuale concorrente del Grande Fratello si lasci andare a delle confessioni sofferte sulla morte di sua figlia. Ecco il suo doloroso racconto.

Il Grande Fratello si sa è un luogo in cui i concorrenti si confrontano con i loro problemi e sofferenze complice anche la lunga convivenza forzata con degli sconosciuti 24 ore su 24. Ed è proprio quello che è successo alla cantante Wilma Goich durante un pomeriggio nella casa più spiata d’Italia.

La donna partecipa alla settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini cercando di dimenticare un dolore fortissimo: la perdita di sua figlia Susanna. La donna è venuta a mancare nell’aprile del 2020 a causa di un tumore e questo lutto ha segnato per sempre la vita di Wilma. Il figlio di Susanna, però, vive attualmente con sua nonna aiutandola in qualche modo a superare la sofferenza.

Wilma Goich è stata la compagna di Edoardo Vianello e Susanna era il frutto del loro amore, purtroppo, strappato alla vita troppo presto. Al Grande Fratello Wilma ha avuto l’occasione di confidarsi con sue due compagni di avventura raccontando le sue sensazioni dopo la scomparsa di Susanna.

Le parole di Wilma Goich

Wilma, all’interno della casa, si sta dimostrando come una corrente forte e sempre dinamica. È entrata nel reality con la voglia di rinascere in seguito al lutto di sua figlia Susanna. Con i suoi coiquilini sta instaurando dei rapporti confidenziali e sta diventando un punto di riferimento anche per i giovani partecipanti del programma.

A Marco Bellavia e Charlie Gnocchi ha ammesso quanto ancora soffre per la morte di sua figlia. La Goich dichiara:

“Negli ultimi due anni ogni volta che ho fatto un’intervista ho pianto”. La cantante settantaseienne ha inoltre confessato: “Non volevo piangere perché ho detto, almeno una volta mi fanno un’intervista in televisione e non voglio piangere. Perché, negli ultimi due anni, ogni volta che mi hanno fatto un’intervista ho pianto. Perché mi hanno fatto delle domande che mi hanno fatto piangere.

Aspettavo, da un momento all’altro, la domanda: “Cos’è che ti manca adesso?” A me non manca solamente mia figlia, che è molto importante perché è la vita, a me manca per esempio il fatto di essere chiamata Mamma. A me manca quello. Perché mi manca mia figlia? Mia figlia mi manca perché tutte le mattine, alle 9 mi diceva: “Mami…”

Parole struggenti, quelle della Goich, che denotano una male ancora ben radicato nel suo animo nonostante la presenza costante e gioiosa di suo nipote GianLorenzo. Al Grande Fratello, forse, Wilma riuscirà a far fronte ai suoi problemi e magari uscirne anche vincitrice.