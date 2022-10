Michelle Hunziker in lacrime: è la prima volta che le capita, mai vista così – VIDEO

Michelle Hunziker fa un lieto annuncio sui social che commuove tutti. Le parole sono inaspettate e i fan impazziscono di gioia per lei. Vediamo cosa è successo.

Michelle Hunziker è sicuramente uno dei volti televisivi più apprezzati dal pubblico per la sua simpatia, genuinità e per la spensieratezza che riesce a trasmettere.

La Hunziker è sempre molto positiva, nonostante abbia passato periodi bui nella sua vita. Primo fra tutti la famosa setta, che l’ha inglobata e portata a perdere il controllo di sé. Lei non ha paura di parlarne e anzi, negli anni si è fatta paladina di giustizia per tutte quelle persone che stanno attraversando ciò che lei ha provato sulla sua pelle.

Poi il difficile rapporto con l’ansia e gli attacchi di panico, che gli impedivano di svolgere serenamente anche le attività quotidiane più semplici e banali.

“Dopo un periodo molto brutto della mia vita ho avuto attacchi di panico, mi sono fatta aiutare e sono riuscita a gestirli. Purtroppo questa è la piaga di questo millennio”, racconta la conduttrice.

Molto attiva anche nel sociale, Michelle conquista ogni anno il cuore degli italiani, che la apprezzano tantissimo.

Michelle Hunziker, il lieto annuncio sui social

Finalmente dopo parecchio tempo è arrivato un lieto annuncio che ha fatto impazzire i fan, pieni di gioia per lei e per tutto ciò che il futuro le riserverà da ora in poi. Tutto nella vita di Michelle sta per cambiare drasticamente. Ma cosa è successo?

Pochi giorni fa la sua primogenita Aurora, avuta con il celebre cantante Eros Ramazzotti, ha confermato di essere in dolce attesa attraverso un video divertente e ironico su Instagram.

“Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così”, recita la didascalia del video.

Questo vuol dire che la bellissima Michelle Hunziker presto diventerà nonna. Poco tempo prima, la conduttrice aveva stimolato la curiosità di molti attraverso una frase su Instagram che lasciava spazio a differenti interpretazioni. “Questa giornata sarà piena, intensa e proficua per tutti noi”, aveva scritto.

Dopo l’annuncio ufficiale fatto da Aurora, finalmente anche la futura nonna ha potuto rivelare ai fan la lieta notizia che cambierà per sempre la sua vita e quella di sua figlia.

Appena il video con cui si annunciava la gravidanza è andato online, Michelle ha ricondiviso la clip affermando: “Ebbene sì, ora si può dire. Solo a scriverlo piango, vi amo”.