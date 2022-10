Claudio Amendola beccato insieme alla sua nuova donna: “Con Francesca Neri è finita”| Inequivocabile foto

Claudio Amendola è stato paparazzato insieme a una nuova donna con cui sembra aver ritrovato il sorriso.

La foto inequivocabile confermerebbe la teoria di molti, secondo cui l’attore romano e la compagna di sempre Francesca Neri si sarebbero separati. Vediamo cosa sta succedendo: chi è la nuova donna? Si tratta forse di un triangolo amoroso?

È di qualche mese fa la notizia rilasciata da Dagospia, secondo cui Francesca Neri e Claudio Amendola si sarebbero separati. La causa? La presenza di terza persona, una donna per cui l’attore romano avrebbe perso la testa, rinunciando alla sua relazione.

Secondo il giornale di Roberto D’Agostino, Amendola avrebbe perso la testa per un’altra donna tanto da chiudere la relazione con la storica compagna Francesca Neri. Inizialmente nessuno dei due coniugi ha smentito le voci, ma qualche giorno più tardi Amendola ha preso coraggio e ha dichiarato che non si stavano separando.

Come abbiamo imparato da altre situazioni – vedi la separazione tra Totti e la Blasi e la gravidanza di Aurora Ramazzotti – i vip si prendono un po’ di tempo prima di confermare una notizia bomba come potrebbe essere questa. Quindi, non è ancora detta l’ultima: Dagospia potrebbe non essersi sbagliato, soprattutto alla luce della paparazzata che ritrae Amendola con una nuova donna.

Quel che è certo è che la Neri e l’attore romano hanno avuto una relazione tormentata, fatta di alti e bassi. La stessa Francesca aveva ammesso in un’intervista: “Claudio è l’uomo che più mi ha fatto soffrire al mondo. Ma anche quello che mi ha amato di più”. Una separazione tra i due, quindi, non sarebbe così improbabile. Ma chi è la nuova donna con cui è stata avvistato Claudio Amendola?

Amendola beccato con una nuova donna: la foto

Negli scorsi giorni l’attore è stato paparazzato in un bar di Roma in compagnia di un’amica, il cui nome a quanto pare è Sabrina. Nello scatto si vede Amendola sorridente mentre chiacchiera con la donna.

Insomma, sembra proprio che i due siano in sintonia e stiano passando un momento piacevole insieme. Dalla foto non si può dedurre altro e non ci sono particolari effusioni.

Quel che è certo è che Dagospia ha lanciato una bomba e ci vuole ancora del tempo per smentirla del tutto. Inoltre, il silenzio iniziale della coppia ha fatto dubitare in molti.

Non resta che attendere e vedere cosa succederà, le ultime notizie di gossip ci hanno dimostrato che i colpi di scena potrebbero essere sempre dietro l’angolo.