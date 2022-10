Ambra Angiolini si lascia andare, viene fuori la foto intima: come la prenderà Max Allegri?

L’attrice e attuale giudice di X Factor Ambra Angiolini è stata pizzicata in atteggiamenti intimi con un uomo che conosciamo tutti. Dopo Massimiliano Allegri l’attrice va avanti.

Ambra Angiolini ha terminato la sua relazione con Massimiliano Allegri dopo ben quattro anni di relazioni. Si mormorava che i due dovessero andare all’altare e celebrare finalmente il loro amore davanti amici e parenti. Purtroppo, così non è stato e nel 2021 la coppia ha deciso definitivamente di lasciarsi. Molti accusano Allegri di essere il principale colpevole della fine della storia in quanto additato di aver tradito più volte la bella Ambra.

Il pubblico si è schierati subito con la Angiolini che di tutta risposta pare essere andata avanti con qualcun altro di veramente speciale. Intanto, dal punto di vista lavorativo per Ambra Angiolini sta andando a gonfie vele: dopo aver recitato nella serie “Le fate ignoranti” prodotta da Disney+, Ambra è diventata giudice del famoso talent show X Factor.

Ma Ambra ormai si è affermata come una delle attrici più amate del panorama italiano. Dagli inizi in Non è la Rai Ambra Angiolini con il suo storico pezzo “T’appartengo” ha ammaliato milioni di spettatori. In seguito, la donna ha voluto approfondire i suoi studi di recitazione e teatro che la hanno aiutata per il suo primo ruolo al cinema, nel film “Saturno Contro” di Ferzan Ozpetek.

Da quel momento la sua carriera attoriale è decisamente decollata e adesso la ricordiamo in molti film di successo come “Ti ricordi di me”, “Vengo anche io” e “Mai stati uniti.” Ambra Angiolini, però, è conosciuta anche per il suo passato amoroso a dir poco tormentato.

Gli amori di Ambra Angiolini

Ambra Angiolini ha alle spalle una serie di relazioni con personaggi conosciuti tra cui in primis, Francesco Renga, il padre dei suoi due splendidi figli: Jolanda e Leonardo. Con il cantante Ambra ha convissuto a lungo, per ben undici, ma i due non sono mai convolati a nozze nonostante la presenza dei loro bambini.

Nonostante la fine della relazione con Renga , Ambra è riuscita a mantenere dei buoni rapporti soprattutto in virtù del fatto che l’uomo è il padre dei suoi figli. Insieme a Renga, Ambra ha formato una famiglia e questo a prescindere dalla natura del legame che c’è con lui.

Dopo Francesco è stata la volta di Allegri con il quale pareva potesse durare per sempre: eppure, anche questa relazione è terminata e sembra proprio a causa dei tradimenti di lui. Ora Ambra non è più sola. L’attrice è stata immortalata in compagnia di famoso attore: Francesco Scianna.

Il settimanale Diva e Donna ha pizzicato i due attori mentre passeggiavano serenamente durante una notte romana. Tra di loro nessun bacio ma la semplicità e l’intimità di alcuni gesti fa pensare che possa nascere qualcosa di davvero speciale.

Che questa sia la volta buona in amore per Ambra Angiolini? Il tempo ci darà le risposte.