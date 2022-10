Il gesto inaspettato di Stefano De Martino verso Emma Marrone: come la prenderà Belen?

Emma Marrone ha subito una grossa perdita, quella del suo amato padre Rosario. In aiuto arriva l’ex Stefano De Martino che si rende protagonista di un gesto incredibile.

La cantante salentina Emma Marrone ha recentemente perso suo padre Rosario per una brutta malattia. La donna si è sempre dimostrata molto legata alla sua famiglia ed in particolare al suo papà. È proprio grazie all’uomo che Emma si è avvicinata al mondo della musica ed è diventata una delle artiste più apprezzate nel panorama musicale italiano.

L’uomo era un chitarrista di alcune band locali e ha fatto sì che sua figlia Emma potesse iniziare a suonare giovanissima in gruppi come Karadreon e H2O. Per la Marrone il successo è arrivato con il tempo e dopo una lunga gavetta, grazie alla partecipazione al programma di Maria De Filippi Amici. Lì la cantante è riuscita a trovare la sua strada affermandosi sempre più tra le migliori del suo campo.

Ed è in questo contesto che ha conosciuto uno dei suoi storici ex: Stefano De Martino. Lui, come lei era un alunno della scuola che provava ad affermarsi nella danza. Dal programma Stefano ed Emma sono usciti insieme e hanno dato inizia ad una bellissima storia d’amore, purtroppo interrotta dopo qualche tempo a causa dell’arrivo di Belen Rodriguez. Con Belen, Stefano non solo si fidanzerà ma avrà un bambino, Santiago, e costruirà una relazione abbastanza tormentata.

Le parole di Stefano De Martino

Stefano ed Emma per anni, dopo la fine del loro amore, hanno preso strade differenti e per molto tempo non hanno incrociato il loro sguardi. Solo di recente i due sembrano aver ripreso il rapporto consapevoli del fatto che la loro storia è davvero acqua passata.

Proprio in virtù di ciò che Stefano si è lasciato andare ad un commento profondo per onorare il padre di Emma Marrone, scomparso da pochissimo. L’ex ballerino lo conosceva bene e sapeva quanto Emma lo amasse. La Marrone dopo la morte di suo papà Rosario ha pubblicato un post conciso ma ricco di tristezza: “Fai buon viaggio, papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”.

In questo momento difficile, quindi, i due nonostante il passato sembrano essere davvero molto vicini.

Sotto le dolci frasi di Emma spunta un commento proprio di Stefano De Martino che scrive: “Vecchio Lupo” frase accompagnata dall’immagine di un cuore spezzato. Un gesto, questo, che non è passato inosservato a coloro che hanno sempre amato i due non solo come coppia ma che come amici e professionisti.

In merito alla relazione con la Marrone, De martino aveva precedentemente dichiarato: “É una persona bellissima. La nostra storia è stata una cosa di gioventù che ricordo con affetto. Mi fa piacere sia riuscita ad evolversi come artista. Quando capita, vado volentieri ai suoi concerti”