Lutto Simona Ventura, la tragica notizia di queste ore che non avremmo voluto sentire

Simona Ventura sta affrontando un momento davvero delicato, un lutto che la sta particolarmente facendo soffrire.

Sicuramente Simona Ventura si può annoverare tra le donne dello spettacolo che hanno influenzato maggiormente in panorama televisivo del nostro Paese, la sua figura spicca tra le grandi di questo settore, non sarebbe per nulla assurdo paragonarla a Raffaella Carrà, non solo perché entrambe hanno sempre amato quel caschetto biondo, ma perché sicuramente Simona ha quel carisma e quella grinta che sono diventati iconici.

In questi anni la grande super Simo ha dovuto affrontare dei periodi davvero difficili, che le hanno arrecato grande dolore e sofferenza e proprio nelle ultime ore una notizia l’ha completamente distrutta, un lutto terribile che ha sconvolto non solo lei ma tutto il mondo dello spettacolo.

Il lutto ha colpito Simona Ventura, il dolore è terribile

Nonostante la carriera di Simona Ventura sia stata una vera scalata al successo trovandola al timone di programmi di grande popolarità come Quelli che il calcio, Temptation Island Vip e L’Isola dei famosi, nella sua vita privata non sono stati pochi i periodi difficili, siamo abituati a vederla con un sorriso smagliante, la sua allegria è contagiosa e in pubblico riesce sempre a portare quella lucentezza che solo lei è capace di trasmettere, ma dietro le telecamere quel sorriso meraviglioso svanisce e subentrano i mostri che la stanno assalendo per quella terribile malattia entrata nella sua vita con cui è difficile fare i conti ma si rende necessario per il bene di tutti in famiglia.

Come ormai sappiamo il suo compagno, il giornalista scrittore, architetto e conduttore televisivo italiano di successo Giovanni Terzi, da anni sta combattendo con un tremendo male, dopo alcuni controlli e molte analisi ha scoperto di avere una patologia genetica ai polmoni, qualcosa di estremamente delicato. Da allora Terzi è costretto a vivere dentro e fuori gli ospedali per tenere sotto controllo il brutto male e lui stesso ha raccontato che Simona sta facendo di tutto per sostenerlo in questo momento difficile, seguendolo nelle cure e nelle terapie.

Insomma una situazione per nulla facile e la notizia delle ultime ore ha gettato su Simona una nuova ombra di dolore e tristezza, il lutto l’ha colpita nel profondo.

L’addio al caro amico e collega, un commovente saluto

Simona Ventura, come tanti personaggi dello spettacolo e non, in questo momento stanno porgendo un doloroso ultimo saluto a uno dei personaggi dello spettacolo e soprattutto della comicità che in questi anni ci ha regalato tante risate Bruno Arena, scomparso il 28 settembre 2022 a soli 65 anni.

Per Simona è un lutto che la tocca da vicino e il suo commosso saluto che ha voluto pubblicare sui social è un vero colpo al cuore, la famosa conduttrice ha condiviso un video che la ritrarre in compagnia del duo comico I Fichi d’India ripercorrendo i momenti vissuti insieme che tanto l’hanno legata a Bruno scrivendo, “Bruno ho vissuto, con te e @max_fichi_dindia_official, tutti i vostri/nostri inizi; dal mio matrimonio fino al successo di #zelig e poi e poi… Fai buon viaggio amico mio RIP #Brunoarena”.

Un dolore terribile per la scomparsa di un grande comico e per Simona anche un grande collega e amico.