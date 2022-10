Vite al limite, Nathan Prater è pazzesco: un cambiamento scioccante. Irriconoscibile

Nathan Prater di Vite al limite ha fatto un cambiamento incredibile. La sua storia è stata una delle più seguite e i fan hanno continuato a supportarlo anche dopo la fine del suo percorso

Vite al limite è uno dei programmi più seguiti in tutto il mondo. Insieme al dottor Nowzaradan i pazienti che decidono di partecipare affrontano un percorso di guarigione che spesso è molto difficile e faticoso. Nathan Prater è uno dei pazienti più amati dal pubblico, e il suo cambiamento è stato incredibile.

Tanti si rivolgono al dottore del programma, ma non tutti riescono a portare a termine il percorso. Ci vuole molta determinazione per affrontare il problema dell’obesità, anche perché quasi sempre dietro ci sono problematiche gravi come abusi e traumi. Il cibo, in quei casi, diventa una valvola di sfogo che è difficile da lasciar andare.

Nel corso degli anni la trasmissione ci ha fatto conoscere tanti pazienti, e molti hanno toccato il cuore dei telespettatori, che tifavano per la loro guarigione. Molti di loro purtroppo non sono riusciti nell’intento, proprio perché la strada da percorrere è lunga e faticosa.

In alcuni casi le loro storie si sono concluse in tragedia. A causa della depressione, pur essendo guariti dall’obesità, molti non reggono il peso dei traumi e decidono di farla finita. Di recente proprio uno dei più famosi ex pazienti del programma ha deciso di abbandonare la sua battaglia. Di storie come queste, purtroppo, ce ne sono fin troppe.

Ci sono comunque altrettante storie a lieto fine, dove i pazienti superano le loro paure e i loro traumi e riescono a diventare una versione migliore di se stessi: più sana, più felice e più consapevole del proprio benessere fisico e mentale.

Vite al limite, l’incredibile cambiamento

Tra le storie di chi ce l’ha fatta c’è quella di Nathan Prater. Il giovane di Palestine (Texas) pesava 275 kg quando si è rivolto alla clinica del dottor Nowzaradan. Oltre a ciò aveva diversi problemi di salute, tutti dipendenti dalla sua obesità.

Prater ha deciso di iniziare il percorso insieme alla sua compagna: i due si sono supportati a vicenda e, grazie alla dieta del medico, hanno perso subito molti chili. Dopo qualche mese ne avevano persi già 50.

La coppia è stata molto determinata, e questo ha permesso a entrambi di dimagrire e rimettersi in salute. Nathan si è poi sottoposto all’intervento per il bypass gastrico, concludendo così il suo percorso. I due hanno continuato a seguire la dieta e il giusto stile di vita e ora hanno finalmente ripreso in mano la loro vita.