Purtroppo non c’è stato nulla da fare per Orietta Berti: l’annuncio spiazza i fan, era inevitabile

È arrivata una notizia bruttissima per gli ammiratori di Orietta Berti. Purtroppo, l’annuncio era necessario. Ecco cosa succede.

La cantante Orietta Berti celebre per la sua musica e le sue memorabili canzoni è attualmente impegnata come opinionista del Grande Fratello. Per alcuni questa scelta è parsa un po’ discutibile soprattutto perché si baserebbe su motivazioni economiche. Mediaset avrebbe promesso alla Berti anche uno show tutto incentrato su di lei per celebrare i suoi oltre cinquat’anni di carriera.

A queste accuse la Berti ha risposto così: “Sono stanca di sentirmi dire: ‘è andata lì per interesse, non perché le piace la trasmissione e adora Alfonso. Devo dire a questi signori che mi mettono in bocca parole che non ho mai detto che per venire da te (Alfonso Signorini, ndr), che ti voglio bene, ho lasciato perdere tre contratti importantissimi che ho fatto l’anno scorso e che avrei rifatto quest’anno”.

Comunque, la scelta di Alfonso Signorini sembra essere stata vincente. Infatti, Orietta si diverte sempre molto in puntata facendo delle osservazioni puntuali e dirette. Il suo primo amore, però, è sempre stata la musica sin da quella prima partecipazione al concorso Voci Nuove Disco d’Oro a Reggio Emilia con il brano Il Cielo in una stanza di Gino Paoli.

Dopo aver fatto la conoscenza del produttore Giorgio Calabrese la sua carriera prende piede fino ad approdare a numerosi Festival di Sanremo. Orietta Berti ha partecipato all’ultima edizione del Festival riscuotendo un sacco di successo anche tra i giovani e attirando l’attenzione di Fedez e Achille Lauro con i quali ha distribuito una canzone diventata un vero e proprio tormentone ossia “Mille”.

Il difficile annuncio di Orietta Berti

Orietta Berti ha dovuto annullare un concerto alla Sagra della Nana questo 27 settembre a causa delle difficili condizioni climatiche. Gli organizzatori per mettere in sicurezza artisti, spettatori e addetti ai lavori hanno optato per l’annullamento dell’evento con grandissimo dispiacere dei fan.

Ovviamente il rimborso dei biglietti è disponibile a partire già dal 27 settembre e per accontentare i tanti ammiratori accorsi per ascoltare e conoscere Orietta Berti l’organizzazione ha permesso comunque alla cantante di essere presente all’evento culinario messo in atto sotto apposita copertura.

Notizia difficile per i fan che però sono stati entusiasti sia grazie al rimborso del biglietto sia grazie alla partecipazione di Orietta Berti che ha allietato la gente con la sua allegria.