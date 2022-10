Damiano dei Maneskin, stavolta l’ha combinata grossa: insulti allucinanti in diretta

Il conduttore della Zanzara programma radiofonico di punta di Radio 24, Giuseppe Cruciani ha accusato pesantemente Damiano David dei Maneskin dopo le sue clamorose dichiarazioni. Vediamo nei dettagli la vicenda.

Dopo le elezioni del 25 settembre il mondo si è diviso tra sostenitori e detrattori della prossima presidentessa del Consiglio, Giorgia Meloni. Molti personaggi dello spettacolo hanno deciso da esprimere la loro opinione a riguardo senza nascondere le loro idee.

Tra questi vi è senza dubbio Damiano David, frontman della celebre band Maneskin che ha sfruttato i suoi social per esprimere il suo disappunto in seguito alle elezioni della Meloni. Damiano ovviamente non è stato l’unico, anzi un vero e proprio movimento di influencer, artisti e persone dello spettacolo hanno manifestato rabbia e rammarico per i risultati delle urne.

A difesa della vittoria del centrodestra è arrivato Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico de La Zanzara, conosciuto per la sua schiettezza e talvolta per la sua eccessiva onestà nel dare giudizi. Dopo la confessione di Damiano David, Cruciani si è scagliato contro di lui rimproverandone la sua estraneità nell’argomento politico.

Le parole di Damiano David e la risposta di Cruciani

Durante la puntata del programma di Radio 24, Cruciani ha commentato la perdita evidente del centro sinistra e rivendicato la scelta democratica della vittoria del centrodestra e della Meloni. A questo proposito ha accusato Damiano di ficcare il naso su situazioni che non gli competano, come la politica.

Il cantante dei Maneskin ha, infatti, pubblicato una Instagram Stories in cui dichiara netto: “Oggi è un giorno triste per il nostro Paese”. Questa affermazione ha fatto infuriare Giuseppe Cruciani che durante il suo programma si è scagliato con il frontman del gruppo italiano più conosciuto al mondo. Ecco la sua replica: “Damiano dei Maneskin… oggi è un giorno triste per te! Non per il Paese, porca p*****a! Chi c***o sei? Non sei il portavoce degli italiani”.

E Damiano non è l’unico personaggio messo al vetriolo da Cruciani. Giuseppe Cruciani ha infierito anche con le affermazioni di Francesca Michielien rea di aver pubblicato un tweet del tipo: “Oggi inizia la resistenza”. Dopo questa frase lapidario Cruciani ha risposto polemicamente: “Ma quale resistenza a quale c***o di cosa? Gli italiani hanno votato democraticamente… non rompere il c***o e fai il tuo mestiere”.

Insomma, stiamo parlando di due opinioni agli antipodi e mentre i personaggi pubblici hanno deciso di non rimanere in silenzio e dire la loro, Cruciani li invita ad occuparsi solo del mestiere di riferimento senza farsi coinvolgere in qualcosa di più grande di loro.