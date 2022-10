GF Vip, Antonino Spinalbese senza freni su Belén: ha vuotato il sacco una volta per tutte

Antonino Spinalbese, ventisettenne originario di Torre del Greco è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 7 e fin dalle prime ore passate in casa l’argomento forte è stata la sua relazione con la show girl argentina Belén Rodriguez dalla quale ha avuto la piccola Luna un anno fa e con la quale la relazione si è da poco conclusa.

Lei è tornata con il suo storico ex Stefano De Martino e Antonino ha parlato spesso di lei e del rapporto con il figlio avuto da De Martino, Santiago.

È passata una settimana dall’inizio della nuova stagione del Grande Fratello Vip e già se ne parla tanto, sia sul fronte delle opinioniste, una delle quali Orietta Berti sostituisce Adriana Volpe e le prime confidenze di Antonino Spinalbese sulla sua celebre ex compagna, Belén Rodriguez della quale ha già parlato fin troppo al punto che gli autori hanno dovuto censurarlo.

L’ex hair stylist vuole farsi conoscere meglio anche al di fuori del suo legame con Belén e del suo precedente lavoro, per non essere ricordato semplicemente per il suo legame con la show girl.

Antonino Spinalbese, come sarà il suo futuro sentimentale?

Antonino nel corso di questi primi giorni all’interno della casa ha parlato spesso di sua figlia, la piccola Luna Marì, ma non si è limitato a questo, l’ex hair stylist ha svelato anche alcuni retroscena del suo rapporto con Belén.

Antonino innanzitutto ha sottolineato il fatto che lui e Belén vivono in due mondi diversi che erano destinati a separarsi e per questa ragione tra loro c’erano molti litigi. Antonino ha anche ammesso di essere in gran parte responsabile della fine del loro rapporto.

Di certo, ciò che di buono resta del loro rapporto è la piccola Luna Marì alla quale Antonino è molto legato. In una delle sue ultime interviste ha dichiarato, inoltre, di essere sorpreso del fatto che gli piaccia tanto essere padre, in passato pensava di volersi sposare ma di non volere figli, ma poi ha capito che nella vita non certe cose non si possono prevedere.

E oggi la cosa più importante per lui è sicuramente Luna Marì, alla quale è profondamente legato al punto da vedere la sua partecipazione al reality show come un primo modo per tagliare il cordone ombelicale e abituarsi a stare senza di lei per periodi anche lunghi, come in questo caso.

Ma le confessioni di Antonino Spinalbese non sono finite qui, perché il concorrente del Gf Vip, durante una conversazione con Sofia Giaele, Cristina Quaranta e George Ciupilan, si è lasciato andare a una confessione sconvolgente, ha dichiarato di trovare una certa difficoltà nel trovare una persona nuova in questo momento della sua vita che lo vede separato e con una bambina. “Non è facile, anche perché devi trovare una a cui sta bene la cosa” queste le parole di Antonino mentre parlava della sua vita sentimentale.

Sofia Giaele gli ha poi chiesto che rapporto ha con Santiago, il primo figlio di Belén avuto da Stefano De Martino, e Antonino Spinalbese ha risposto:

“È stato bellissimo, cioè è stato…” ma poi le sue parole si sono interrotte qui perché la regia ha di nuovo censurato Spinalbese per limitare l’argomento Belén, che come vi abbiamo raccontato in un precedente articolo ha chiesto di non essere menzionata nel reality.