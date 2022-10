Lutto a Sanremo. Dramma per l’ex vincitrice, lacrime e disperazione

È una tragedia vera quella che sta vivendo uno dei personaggi più conosciuti della musica italiana per la perdita che ha subito di recente. Si tratta di un lutto familiare.

Un’artista molto amata dal pubblico ha ricevuto da poco una notizia drammatica, tutti sono commossi per quanto accaduto.

Si tratta di Anna Tatangelo che ha appena perso sua madre lasciandola nella disperazione più profonda. La cantante, infatti, considerava la madre un punto di riferimento, dal momento che la donna partecipava alla carriera della figlia e se ne interessava molto.

Si è saputo del lutto di Anna Tatangelo nelle scorse ore, quando la mamma Palmira è morta all’età di 67 anni. Si dice che la donna non stesse bene da diverso tempo, forse a causa di una malattia, malgrado ciò è stato comunque uno shock per tutta la famiglia Tatangelo.

Alcune testate di Sora, cittadina vicino Frosinone di cui è originaria Anna Tatangelo con la sua famiglia, hanno riportato la data di morte della signora Palmira che è spirata lo scorso 29 settembre.

Anna Tatangelo è una delle cantanti più amate in Italia e di lei sappiamo davvero tante cose anche del suo vissuto privato, per esempio si è tanto parlato negli anni della sua storia d’amore con il cantante napoletano Gigi D’Alessio e dal quale ha avuto anche un figlio. Come sappiamo la storia d’amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si è ormai conclusa da diverso tempo e i due conducono vite separate anche se il loro rapporto è rimasto nel tempo pacifico e come vi abbiamo già raccontato la donna ha voluto mantenere la sua indipendenza.

Anna Tatangelo: l’addio alla madre

Come abbiamo detto Anna Tatangelo era molto legata a sua madre e negli ultimi tempi aveva espresso più volte la sua preoccupazione per le condizioni di salute della madre.

Sembra chiaro ormai che le condizioni di Palmira fossero peggiorate e che effettivamente stava soffrendo da tempo di una brutta malattia. Anna Tatangelo in questi anni ha continuato a stare vicino a sua madre e a scattare tante fotografie insieme a lei, per conservare quanti più ricordi possibile.

I funerali di Palmira Vinci sono stati celebrati venerdì alle 15.30 presso la chiesa dei Padri Passionisti in quel di Sora. Palmira era una figura molto conosciuta in città perché come vi abbiamo scritto in passato, con il marito gestiva un’attività gastronomica legata soprattutto ai prodotti locali.

Dante Tatangelo, padre di Anna, ha saputo della morte di sua moglie Palmira mentre era al mercato. Nel frattempo Anna Tatangelo non ha rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale e quindi non sappiamo come possa sentirsi in questo momento.

Di certo quando si perde un genitore è sempre una situazione drammatica e mai semplice da gestire soprattutto se si è un personaggio pubblico come Anna Tatangelo.