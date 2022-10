Aurora Ramazzotti: ma avete mai visto sua suocera? Di una bellezza disarmante 

Sappiamo tutti chi sia Aurora Ramazzotti, presto madre del suo primo figlio e conosciamo molto bene i suoi genitori, Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, ma chi è la madre del compagno di Aurora? Non ci crederete mai, è una donna bellissima, ecco di chi si tratta.

Da poco è stata resa ufficiale la gravidanza di Aurora Ramazzotti con un annuncio dato dalla stessa ragazza sui suoi canali social, nel quale si scusava con gli amici più cari per aver tenuto il segreto. Come sappiamo bene nei primi tre mesi di gravidanza è consigliabile non dire nulla perché in quel periodo è ancora tutto a rischio. Nonna Michelle è super felice e come lei anche Eros Ramazzotti, entrambi hanno espresso la loro gioia pubblicamente.

Eros Ramazzotti in particolare ha dedicato delle bellissime parole a sua figlia Aurora che tutti abbiamo potuto leggere pubblicamente, partecipando alla gioia di tutta la famiglia: “Era il 1996 quando sei nata. Mi fai diventare nonno. Lo voglio portare a cantare con me, non importa che sia maschio o femmina, l’importante è che stia bene”.

Ma qual è stata la reazione da parte della famiglia del futuro padre Goffredo Cerza? Ma soprattutto avete mai visto una foto della madre di lui?

Aurora Ramazzotti, chi è la suocera?

La coppia Ramazzotti-Cerza esiste da un po’ di tempo ed è una coppia ufficiale anche sui social tanto che i fan di Aurora hanno visto Goffredo più volte, in diversi scatti condivisi dalla stessa ragazza. La loro è una famiglia allargata se pensiamo a Michelle e alle figlie avute da Tomaso Trussardi e ancora Eros Ramazzotti e dall’altra parte gli stessi genitori di Goffredo.

Intanto vi diciamo che i genitori di lui non fanno parte del mondo dello spettacolo, per questo non ci sono molte foto pubbliche, anche se di recente è circolata una fotografia della suocera di Aurora che ha sbalordito tutti per la sua bellezza.

Tutta la famiglia si è radunata per il concerto di Eros Ramazzotti degli ultimi giorni. Sono stati momenti magici e bellissimi, documentati attraverso i social dalla stessa Aurora. Alla fine della serata c’è stato un selfie di tutta la famiglia dove effettivamente si sono visti i genitori di Goffredo, in particolare mamma Francesca, una donna giovanile che sembra una modella.

Entrambi i genitori di Goffredo lavorano in ambito medico, Fabio Cerza lavora come primario della Divisione di Ortopedia e Traumatologia presso l’Ospedale dei Castelli mentre lei è Manager e Direttore Generale del Poliambulatorio Specialistico di Roma.

Nel frattempo anche Francesca Cerza ha espresso la sua gioia sui social commentando la bellissima notizia della gravidanza di Aurora: “Ci sentiamo tutti molto fortunati per questo dono e siamo qui pronti a sostenervi. Auguri a tutti noi”.