L’inaspettata decisione di Romina Power: “Torna a casa di Albano…”

Romina Power ha preso una decisione molto importante che sicuramente le cambierà la vita. L’ex moglie di Albano ha deciso di trasferirsi nuovamente a Cellino San Marco. Il trasloco avrà a che fare con il suo ex marito? Quali sono le cause di questa decisione? Vediamo la sua confessione.

La celebre cantante Romina Power ha recentemente rilasciato un’intervista nello studio di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, in cui fa una rivelazione abbastanza sconvolgente. La donna è stata legata per molto tempo ad Albano Carrisi con il quale ha avuto ben quattro figli e ha intrapreso una carriera nella musica che dura ancora adesso.

Dopo anni separati Albano e Romina hanno deciso di riproporre l’accoppiata canora che per anni ha fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo. Nonostante i rumors su un possibile ritorno di fiamma tra i due, Albano e Romina hanno sempre negato qualsiasi relazione ma hanno invitato il pubblico a concentrarsi sulla loro musica.

Adesso, Romina confessa alla Toffanin qualcosa di sorprendente che, in qualche modo, dimostra il forte legame che lei ha ancora con il padre die suoi figli Albano Carrisi. Ecco cosa ha raccontato.

Le dichiarazioni di Romina Power

Romina Power ha ammesso alla conduttrice d Verissimo le difficoltà di recuperare a pieno la sua salute dopo un complesso intervento al ginocchio. Ma la cantante ha avuto modo di parlare anche di cose molto positive come il suo imminente trasferimento in Puglia, precisamente a Cellino San Marco.

Il paese salentino è il luogo originario di Albano Carrisi ed è per questo che Silvia Toffanin ha spontaneamente chiesto alla cantante: “Torni perché c’è Albano?”. Di tutta risposta Romina ha affermato: “Non mi aspettavo questa domanda da te… Mi sono innamorata della terra, della luce, sono fedele al luogo, alla Puglia”.

Nel botta e risposta la Toffanin replica: “Ti ho provocata ma tu hai sempre la risposta da gran signora”. Un divertente scambio che però qualcosa in più sull’enigmatica Romina Power.

Albano è legato a Loredana Lecciso da ben 22 anni mentre la cantante non ha mai parlato molto della sua vita privata dopo la fine della relazione con Carrisi. In merito alla sua sfera personale ed amorosa la Power ha ammesso: “I corteggiatori invece… Con il passare del tempo invecchiando uno dovrebbe accontentarsi di più e io invece al contrario sono diventata molto esigente e quindi non è facile.

In America qualche volta ho provato ad uscire con qualche persona ma era difficile anche arrivare a cena. Io non ho più pazienza, è finita. Per figli e nipoti, anche per i miei cani invece lo sono”.

Per adesso, nel cuore di Romina Power c’è spazio solo per la sua amata famiglia e soprattutto per le sue due figlie Cristel e Romina Junior entrate anche loro negli studi di Verissimo. Insieme formano una squadra davvero bellissima e ricca di amore.