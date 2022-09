LDA si lascia andare, “Scusa per tutte le lacrime”. La dedica dolcissima commuove tutti

LDA commuove il web con una dedica d’amore per una persona speciale. Le parole sono toccanti e fanno vibrare gli animi. Vediamo cosa a scritto e chi è la donna fortunata.

Luca D’Alessio, in arte LDA, è uno dei cantanti emergenti più apprezzati dal pubblico italiano. Come si può intuire dal cognome è il figlio di un celebre talento musicale partenopeo, Gigi D’Alessio, ma LDA si è costruito da solo attraverso un palcoscenico estremamente importante.

Ha partecipato alla scorsa edizione di Amici, durante la quale ha avuto l’opportunità di raccontarsi e farsi apprezzare per la sua musica, e non per il suo cognome. Maria De Filippi gli ha dato l’opportunità di brillare di luce propria e LDA non perde occasione di ringraziare lei e il suo coach Rudy Zerbi per aver creduto in lui.

Le sue canzoni d’amore nello stile R’n’B hanno conquistato il pubblico e l’hanno portato in cima alle classifiche musicali di Spotify, oltre ai numerosi passaggi nelle maggiori radio italiane.

La più apprezzata è sicuramente “Quello che fa male”: il testo parla di un amore finito ma indimenticabile ed è un invito alla ragazza perché non cambi mai. Uscito dal programma, il suo meritato successo è continuato e oggi torna al centro dei riflettori grazie alle sue parole.

LDA ha scritto un lungo messaggio dedicato a una donna, in cui le esprime tutto il suo affetto e le fa una promessa importante. Le sue parole, ancora una volta, hanno emozionato una bella fetta di pubblico e tutti si chiedono a chi siano dedicate. Forse un nuovo amore? Scopriamolo insieme.

LDA scrive parole commoventi

“Ti chiedo scusa per tutte le lacrime che ti ho fatto cacciare”, scrive LDA nella lettera indirizzata a sua mamma, Carmela Barbato. Anche durante la sua permanenza ad Amici, LDA non ha perso occasione di parlare di sua mamma e di quanto lo abbia aiutato nei momenti più bui della sua vita, esortandolo a credere in se stesso e nella sua musica.

Leggiamo la dedica che LDA ha scritto alla donna più importante della sua vita:

“Mamma ti prometto che questo bimbo ti darà tante soddisfazioni.. con la scuola non ci è riuscito sfortunatamente, ti chiedo scusa per tutte le lacrime che ti ho fatto cacciare per quei voti brutti ma oggi per la terza volta hai “un figlio d’oro”.

Parole dolci e sincere che hanno commosso i suoi fan e hanno confermato ancora una volta la sua dolcezza.