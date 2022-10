Romina Power, dopo anni ecco l’annuncio che tutti aspettavano. La gioia è alle stelle

Per la celebre cantante Romina Power in arrivo una notizia bellissima che ha riempito di gioia ed incredulità tutti i suoi ammiratori. Ecco di cosa si tratta.

Dopo due anni difficili dovuti alla pandemia del coronavirus il mondo sta provando a ripartire con eventi sportivi, musicali e di spettacolo. Purtroppo, uno dei settori più colpiti economicamente da questo tragico evento è stato proprio quello relativo alla musica e agli spettacoli dal vivo.

Ovviamente gli artisti già affermati hanno subito in misura minore le difficoltà causate dalle chiusure e a farne le spese sono stati soprattutto i piccoli musicisti. Adesso, però, è tempo di ripartire e questa estate ricca di eventi molto frequentati ne è stato un vero e proprio esempio.

Romina Power, ad esempio, è stata costretta a stare lontano dai palcoscenici per un tempo prolungato. Purtroppo, la donna ha subito un intervento al ginocchio un po’ di mesi fa e la convalescenza è durata più del previsto. A causa dei problemi di salute ha dovuto annullare alcuni live insieme al suo ex marito Albano, con grande dispiacere dei suoi ammiratori sparsi davvero in tutto il mondo.

Per la celebre artista arriva una notizia meravigliosa che ha rallegrato la sua famiglia e i numerosissimi fan.

L’annuncio di Romina Power sui suoi social

In seguito a quasi tre anni di assenza dai palchi Romina Power torna a cantare dal vivo in un evento di grandissima portata. Come ha annunciato lei stessa sul suo profilo Instagram, la Power canterà a Vienna per uno spettacolo intitolato “La notte italiana” dedicata alla musica del Belpaese più famosa all’estero.

Insieme a Romina Power si esibiscono anche i Ricchi e Poveri e Drupi oltre che il suo ex marito e compagno di concerti Albano Carrisi. Sulla sua pagina Instagram Romina dichiara: “Domani si ritorna a cantare a Vienna. Finalmente!!”. I suoi seguaci sono entusiasti così come la figlia Romina che le ha risposto ironicamente: “Ti sei svegliata come le galline” accompagnata con la faccina sorridente.

Grande gioia allora per Romina Power che finalmente può tornare a fare quello che le riesce meglio: cantare e intrattenere il suo amato pubblico.