Test psicologico: cosa desideri veramente? Scoprilo guardando questa immagine

Questi test da un lato possono essere senz’altro dei giochi ma allo stesso tempo non devono neppure essere presi sotto gamba, perché aiutano a fare una mappatura della nostra psicologia e a conoscersi meglio. Per esempio l’immagine che vi proponiamo può avere diversi livelli di interpretazione a seconda della prima cosa ci vediamo dentro.

Guardate l’immagine che vi proponiamo e scoprite, divertendovi, che tipo di personalità avete e quali sono i vostri desideri più profondi nella vita. Vi basterà un minuto.

Ciascuno di noi ha la sua personalità che lo rende unico e irripetibile rispetto agli altri, spesso non ci vuole un’intera vita per comprenderci fino in fondo o per comprendere gli altri e talvolta possiamo fare confusione con i nostri desideri. Molte volte è l’inconscio a dare le risposte giuste e a trovarci la soluzione per comprendere meglio chi siamo e cosa desideriamo davvero.

Più volte, attraverso questi test psicologici vi abbiamo raccontato la complessità della mente umana, di quanto può essere profonda e articolata e il fatto che la sfruttiamo solo in minima percentuale e tenere la mente attiva con test di questo tipo, può aiutarci a stimolarla ma anche a conoscerci meglio.

Alcune persone non capiscono mai, per tutta la vita, cosa vogliono davvero, e ciò può costituire un problema, per questo allenarsi a conoscere la propria mente e il modo in cui lavora può essere davvero utile. Infatti, pur vivendo in una società che ci offre tutto, di fatto ci mancano i fondamentali per approfondire la nostra personalità e il nostro carattere.

Come vedete vi proponiamo un’immagine che basta osservare per pochi secondi per scoprire i vostri desideri e capire qualcosa in più sul vostro carattere. Iniziamo il gioco e vi ricordiamo che si tratta di un test non scientifico che non ha valenza di dogma ma è solo un modo per capire qualcosa in più, divertendosi.

Siete pronti? Proviamo

Dopo alcuni secondi di visione ecco le possibili risposte che puoi trovare e che rispondono ad alcune domande su diverse tipologie di personalità:

Viso: se avete visto qualcosa che corrisponde al viso allora vuol dire che in questo periodo della vostra vita volete realizzarvi come persone singole. È arrivato il momento di realizzare quegli obiettivi che vi siete prefissati da tempo e metterli in pratica. Cercate solo di non assumere un comportamento maniacale e troppo perfezionista.

L’albero e il cervello: Il vostro obiettivo è scoprire qualcosa sulla vostra vita interiore, siete tendenti alla filosofia e curiosi dei vostri tratti psicologici.

Uccelli e natura: Voi siete gli spiriti liberi per eccellenza, non vi piace stare fermi nelle stesse situazioni, dovete muovervi e andare alla scoperta del mondo. In particolare non amate prendervi sul serio.

