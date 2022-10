Ilary Blasi sbotta: “L’amicizia con Silvia Toffanin è scomoda…”, rivelati i segreti

Ilary Blasi e Silvia Toffanin sono molto legate: la loro amicizia dura da più di 20 anni e non ha mai avuto “crisi”. Ecco cos’ha rivelato la showgirl riguardo la sua amicizia con la conduttrice

Ci sono amicizie lunghe una vita che nulla può distruggere. Quella tra Silvia Toffanin e Ilary Blasi è proprio una di queste. Le due sono amiche dai tempi di Passaparola, nel 2000, quando erano entrambe letterine del programma. Pur essendo molto diverse tra loro, le due donne hanno legato fin da subito e sono rimaste amiche per tutti questi anni.

Da Roma a Milano la strada è tanta, eppure certi rapporti non soffrono la lontananza. La showgirl e la conduttrice sono molto legate e non hanno mai sofferto la distanza. Spesso si sono ritrovate a lavorare insieme, o a essere una l’ospite dell’altra, e la loro amicizia è sempre apparsa sincera a tutti.

Si sa, nel mondo dello spettacolo è difficile costruire rapporti veri e duraturi, eppure loro ci sono riuscite. La mora e la bionda, così diverse eppure tanto legate. Il loro rapporto ha resistito agli anni e alle difficoltà: le due si sono sempre supportate a vicenda e non si sono mai “lasciate”, come dimostrano le tante foto insieme a fare shopping o a divertirsi.

Ora che Ilary sta affrontando la brutta separazione con Totti, Silvia Toffanin le è rimasta accanto e ha rispettato la sua volontà di non tornare in tv a parlarne. La showgirl infatti, al contrario dell’ex marito, non ha ancora commentato la rottura e non sembra intenzionata a farlo nel breve tempo.

Molti hanno avanzato l’ipotesi che Ilary potrebbe essere uno dei prossimi ospiti di Verissimo per parlare della fine del suo matrimonio, ma la notizia non è confermata. Sicuramente Silvia Toffanin rispetterà il volere dell’amica.

Ilary Blasi e Silvia Toffanin, cosa c’è dietro la loro amicizia

Ilary Blasi non ha parlato con molte persone della fine della sua storia, e ovviamente non in pubblico. Silvia Toffanin è una dei pochi a conoscenza della verità dietro la crisi tra i due, ma ha sempre mantenuto il silenzio per rispetto dell’amica.

La showgirl di recente ha parlato del suo rapporto con la conduttrice, rivelando che non ama parlare della loro amicizia durante le interviste. “Non perché io non voglia ma sembra sempre un argomento un po’ scomodo perché sembra che uno voglia giocarsi questo rapporto tipo bonus. Per i detrattori o lavoro perché sono la moglie di Totti o perché sono amica di Silvia” ha spiegato.

La conduttrice ha voluto comunque celebrare il loro rapporto mandando in onda un video che raccoglieva i momenti più affettuosi e divertenti delle due in televisione. Una dedica molto dolce e delicata.