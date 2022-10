Elisabetta Gregoraci ha un nuovo amore: mano nella mano proprio con lui, da non credere

Elisabetta Gregoraci ha ritrovato l’amore: la showgirl è uscita allo scoperto con il suo nuovo compagno

In questi giorni i giornali di gossip stanno impazzendo per via del nuovo amore di Elisabetta Gregoraci: la showgirl è finalmente uscita allo scoperto e ha rivelato il suo nuovo compagno. La coppia ha ufficializzato la frequentazione.

Il suo debutto nel mondo dello spettacolo è avvenuto nel 1997, quando è stata eletta Miss Calabria a Miss Italia. Dopo quell’occasione ha cominciato la carriera come modella, sfilando per brand come Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Ermanno Scervino, Egon von Fusterberg.

Nel 1999 ha debuttato come attrice nel film Il cielo in una stanza di Carlo Verdone; nel 2000 è apparsa nel film C’era un cinese in coma di Carlo Verdone. Nel 2003 è approdata a Ciao Darwin.

Nel 2005 ha partecipato al reality show Ritorno al presente; nello stesso anno invece è stata valletta di Il malloppo, un quiz condotto da Pupo su Rai1. Tra il 2005 e il 2006 ha condotto diverse puntate della rubrica Sipario del TG4. In seguito Emilio Fede le ha affidato la conduzione delle previsioni del meteo del tg di Rete4.

Tra il 2006 e il 2007 è stata co-conduttrice, insieme a Paola Perego, di Buona domenica su Canale 5. In quegli anni ha partecipato a diversi varietà, arrivando a condurre la prima edizione di Made in sud nel 2012. Nel 2016 è tornata alla conduzione del programma insieme a Gigi e Ross, e in seguito anche nel 2019 con Stefano De Martino e Fatima Trotta.

L’ultima apparizione televisiva risale al 2020, quando ha partecipato come concorrente alla quinta edizione del Grande Fratello VIP. La showgirl ha poi lasciato la casa dopo appena tre mesi.

La storia d’amore più famosa della showgirl è certamente quella con l’imprenditore Flavio Briatore. I due si sono conosciuti nel 2005, quando lui era direttore generale del team di Formula 1. La coppia si è sposata nel 2008 e ha avuto un figlio di nome Nathan Falco Briatore. Nel 2017 si sono separati.

In questi giorni, dopo i gossip che li hanno accompagnati per tutta l’estate, Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini hanno confermato la loro relazione durante la settimana della moda di Milano. I due sono stati visti passeggiare mano nelle mano mentre si dirigevano alle sfilate.

Fratini è un giovane imprenditore fiorentino che si è trasferito a Milano per lavoro. L’uomo è stato legato anche a Raffaella Fico e Roberta Morise. La coppia sembra fare davvero sul serio: si dice che la Gregoraci abbia le chiavi di casa dell’imprenditore, e che ormai i due siano inseparabili.