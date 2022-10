Che fine ha fatto Karima di Amici? Nessuno se lo aspettava, oggi irriconoscibile. Cosa le è successo?

Karima Ammar, tutti la ricordiamo per la sua splendida voce che ha fatto conoscere al grande pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

Di sicuro è stata una delle concorrenti più amate, nonché una delle più conosciute e seguite. Karima non vinse Amici, ma non per questo la sua carriera si è fermata e, infatti ha comunque ottenuto un grande successo. Oggi è una delle voci più belle e conosciute della musica italiana.

In questi anni ha portato avanti una carriera all’interno della quale è molto cresciuta, anche se in Tv è comparsa poco, ma ciò non vuol dire nulla, si è rimboccata le maniche. Tuttora ha una grande carriera degna di tutto rispetto. Ma se oggi la dovessimo incontrare per strada come sarebbe il suo aspetto? Com’è cambiata Karima nel tempo? Ecco com’è oggi.

Sapevate che Amici non è stato il primo programma al quale ha preso parte Karima? La cantante, infatti, ha partecipato nel 1997 a Bravo bravissimo e Domenica in. Da quell’anno ci fu poi un salto direttamente nel 2006, quando superò i provini per le selezioni di Amici, dove si classificò terza. In seguito Karima ha ottenuto un contratto con la Sony e, inoltre, vinse il premio della critica assegnato dei giornalisti presenti nella puntata finale.

Tre anni dopo ha cantato al Festival di Sanremo con il brano Come in ogni ora. Nel 2009 si è cimentata anche nel doppiaggio cinematografico. L’anno successivo ha pubblicato il primo album intitolato con il suo nome e ha ottenuto un successo strepitoso. Nel 2013 è entrato a far parte del cast del programma I migliori anni, in onda su Rai 1. Sono passati 14 anni dal butto suo debutto ad Amici, dunque in tanti si chiedono come sia diventata.

Com’è Karima oggi?

Karima oggi vive in Piemonte ed è madre, gli anni sono passati e sicuramente lei non è più la stessa ragazza esordiente e acerba che era prima. Le esperienze che ha fatto nella sua vita l’hanno fatta maturare com’è giusto che sia.

Oggi è una donna matura che ha realizzato i suoi sogni e sicuramente ha raggiunto maggiore sicurezza e consapevolezza rispetto ai suoi esordi. In una recente intervista ha ricordato la sua esperienza ad Amici: “Mi sento di ringraziare Luca Zanforlin che mi ha sostenuta soprattutto emotivamente…Sono rimasta in contatto con Agata Reale, Federica Capuano, Max Orsi, un po’ con tutti i compagni della mia squadra”.

Poi ha raccontato della sua vita dopo Amici: “Dopo Amici ho incontrato un manager, ho fatto Sanremo, sono usciti il mio primo Ep in Italia e il mio primo disco a Los Angeles, ho doppiato film, aperto concerti di Anastasia, Whitney Houston, ho fatto molti concerti e ho partecipato a Tale e quale Show”.

Una curiosità di cui forse nessuno è a conoscenza riguarda una recente partecipazione, lo scorso 30 giugno 2022, a LeggerMente: incontri letterari dove ha presentato il libro Il viaggio di Frida e Dario, un racconto da lei scritto per l’editoria per bambini.

Si tratta di un audiolibro con la sua voce che racconta la storia fantastica: “Un viaggio che invita alla riflessione soprattutto i grandi, genitori e nonni, ormai pilastri fondamentali delle nuove famiglie. Invito soprattutto i genitori a partecipare per poter condividere spunti di riflessioni sulla crescita dei nostri meravigliosi figli”.