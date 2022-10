Alessia Marcuzzi, il segreto dietro la separazione i e fine dell’amore con Paolo Calabresi Marconi

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi hanno annunciato la fine della loro storia d’amore, stupendo tutti quanti. Nel frattempo sono emersi alcuni retroscena

Non solo Totti e Ilary: un’altra coppia piuttosto conosciuta del mondo dello spettacolo è arrivata al capolinea. Si tratta di Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, che lo scorso 27 settembre hanno annunciato la loro separazione in via ufficiale. Qualcosa che nessuno si aspettava, ma a quanto pare era nell’aria già da tempo per i due.

I due si sono detti addio dopo 8 anni di matrimonio. La crisi di due anni fa sembrava superata, invece è successo qualcosa che ha distrutto la coppia. “Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci” si legge nel comunicato. “La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni”.

La conduttrice aveva costruito una bellissima famiglia allargata, fatta di due figli avuti da due compagni diversi, uno da Inzaghi e uno da Facchinetti, e il suo ormai ex compagno. Non c’erano mai litigi in famiglia, neanche con le suocere, ma rispetto e affetto. Dalla sua dichiarazione, questo non cambierà.

La sua storia con Simone Inzaghi era stata una delle più fotografate, arrivata all’improvviso e seguita da tutti. I due erano stati insieme solo due anni e hanno avuto un figlio, Tommaso. Dal 2005 al 2009 la conduttrice era stata con Carlo Cudicini, allora portiere del Chelsea. In seguito, tra il 2009 e il 2010 aveva frequentato Pietro Sermonti. Dal 2010 al 2012 la Marcuzzi aveva fatto coppia con Francesco Facchinetti; i due hanno avuto anche una bambina di nome Mia. I due sono ancora molto legati.

Infine, dal 2013 a pochi giorni fa, la conduttrice aveva trovato l’amore con Paolo Calabresi Marconi. Purtroppo, però, anche la loro storia si è conclusa.

Alessia Marcuzzi, la crisi era nell’aria

Dopo 9 anni è finito l’amore tra Alessia Marcuzzi e il produttore televisivo. La notizia è arrivata in maniera inaspettata, ma si è scoperto che tra i due c’era una crisi già in atto da diverso tempo.

All’inizio del lockdown i due avevano attraversato una piccola crisi, che però sembrava risolta. L’uomo era stato beccato mentre andava a dormire da sua nonna per qualche notte, ma era stato un episodio isolato. La conduttrice aveva parlato dell’accaduto rassicurando tutti: “C’è stato un momento di difficoltà con Paolo e lui è andato a dormire da sua nonna. Ma niente di che. È che io sono complicata, molto indipendente, attiva, irrequieta e quel periodo è stato difficile per me“.

A quanto pare, però, c’era qualcosa dietro di più profondo. Sembra che in realtà la coppia non abbia mai superato la crisi e che questa sia peggiorata negli ultimi due anni, fino alla rottura definitiva.