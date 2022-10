Vite al limite, lutto tremendo: se ne va un personaggio molto conosciuto. Dramma vero

Vite al limite, un altro lutto: uno dei concorrenti più conosciuti se n’è andato pochi giorni fa, lasciando tutti senza parole

Purtroppo Vite al limite ha registrato un’altra vittima tra i suoi concorrenti. Si tratta di un volto conosciutissimo, molto seguito sui social; la sua morte ha lasciato i fan senza parole e ha causato un dolore immenso.

Tante sono le persone che si rivolgono al dottor Nowzaradan per riprendere in mano la propria vita. I pazienti soffrono di obesità molto grave e il percorso è molto difficile. Ci vuole molta forza di volontà e determinazione per vedere anche solo i più piccoli miglioramenti. Qualcuno ce la fa, qualcun altro invece abbandona il percorso.

Oltre al problema del peso, molti dei pazienti soffrono anche di depressione. È proprio questo lo scoglio più grande: superare questo stato e credere davvero che ci possa essere un cambiamento.

Tante persone che partecipano al programma hanno infatti avuto una vita molto difficile, spesso a causa di forti traumi o abusi che li hanno portati a ingrassare. Proprio di recente un’altra tragedia ha colpito il programma: Sean Milliken, che era riuscito a dimagrire, è caduto di nuovo nel baratro e purtroppo questa volta non c’è stato più nulla da fare.

Il giovane ha perso sua madre e non ha retto alla notizia: si è buttato di nuovo sul cibo, tornando obeso. Il ragazzo è stato portato d’urgenza all’ospedale, ma purtroppo non è riuscito a salvarsi: Sean ci ha lasciati all’età di 29 anni per un’infezione polmonare.

Di storie come queste ce ne sono tante altre, persone che non ricevono il giusto supporto psicologico e, anche se hanno concluso il percorso, non riescono a rimanere stabili.

Vite al limite, una nuova tragedia

Alla lista di pazienti che non ce l’hanno fatta si aggiunge un altro nome, un personaggio del programma molto conosciuto che lascerà un vuoto enorme nel cuore di chi lo amava e lo seguiva sui social.

Si tratta di Destinee LaShee, che è stato anche il primo paziente ad essere transgender. Il suo percorso si era concluso nel migliore dei modi: era riuscito a perdere peso e ad acquisire le giuste abitudini alimentari. Sui social aveva condiviso gli step del suo cambiamento, prima dimagrendo e poi completando la transizione.

I famigliari non hanno svelato la causa della morte, ma secondo i giornali locali Destinee si è tolto la vita. Purtroppo soffriva di depressione già da molto tempo, ancor prima del programma; evidentemente il dolore è stato troppo forte e ha continuato ad alimentarsi della sua sofferenza.

“Sono grato di aver toccato milioni di vite e il cuore in tutto il mondo” aveva scritto in uno degli ultimi post. “Vivendo la mia vita con così tanto dolore per così tanto tempo, ho capito che Dio non fa errori. Sono grato per il mio viaggio, per tutto quello che ho passato, non rimpiango un solo momento“. Parole che ora suonano in modo molto diverso.